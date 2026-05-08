شهردار ارومیه گفت: رفع مشکلات مناطق کم برخوردار اولویت مدیریت شهری ارومیه است و نیازمند یاری شهروندان برای خدمت موثر هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان- آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه، در دیدار مردمی ساکنان کوی سالار منطقه رشادت که در حسینیه ابوالفضلالعباس (ع) برگزار شد، با تأکید بر ضرورت رسیدگی ویژه به مشکلات این منطقه، اظهار کرد: به دلیل تراکم جمعیتی بالا و کمبودهای موجود در حوزه خدمات شهری، این منطقه در اولویتبندی مدیریت شهری برای رفع مشکلات قرار گرفته است.
وی با اشاره به وسعت شهر ارومیه افزود: ارومیه دارای ۱۱۰ محله است و گستردگی شهر، ارائه خدمات شهری را با دشواریهایی همراه کرده است. با وجود افزایش وسعت شهر، مجموعه مدیریت شهری همچنان با همان تعداد پرسنل و در شرایط کاهش درآمد، وظیفه خدمترسانی به شهروندان را بر عهده دارد که این موضوع از جمله چالشهای مهم شهرداری ارومیه به شمار میرود.
شهردار ارومیه همچنین با اشاره به افزایش هزینههای جاری در سال جدید گفت: شهرداری ارومیه در سال جاری ماهیانه نزدیک ۴۰۰ میلیارد تومان بابت حقوق و مزایا پرداخت خواهد کرد که این موضوع فشار مضاعفی بر منابع مالی مدیریت شهری وارد میکند.
رحمانی رضائیه با بیان اینکه حل مشکلات شهری بدون همراهی مردم امکانپذیر نیست، تصریح کرد: شهرداری در کنار شهروندان میتواند مشکلات شهر را حل کند و مشارکت مردم در این مسیر بسیار راهگشا خواهد بود.
وی ادامه داد: برنامههای شهرداری ارومیه در دو محور کلان تعریف شده است که یکی از مهمترین آنها اجرای پروژههای عمرانی شاخص است. در همین راستا، پروژه زیرگذر ورزش ـ شورا که برای آن زمانبندی ۹ ماهه پیشبینی شده بود، با تلاش همکاران مجموعه شهرداری در مدت ۶ ماه به اتمام رسید و به بهرهبرداری رسید.
شهردار ارومیه همچنین خبر داد: پروژه روگذر چهارراه مخابرات نیز زودتر از موعد مقرر به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی برخی اقدامات مدیریت شهری را ماندگار و اثرگذار توصیف کرد و گفت: برخی اقدامات شهرداری ارومیه در طول زمان بیشتر قابل مشاهده و ماندگار خواهد بود.
رحمانی رضائیه همچنین با اشاره به ضرورت همکاری بینبخشی برای حل مشکلات منطقه گفت: بخشی از مشکلات این منطقه با تعامل، همدلی و همکاری سایر دستگاهها قابل حل است و با اجرای اقدامات زیرساختی از جمله توسعه شبکه فاضلاب، میتوان سطح خدمات زیربنایی و رفاهی را در منطقه افزایش داد.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه شهرداری خدمت به مردم است، اما شهروندان نیز باید در اجرای بهتر این مسئولیت، مدیریت شهری را یاری کنند.
شهردار ارومیه با تأکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم منطقه اظهار داشت: مشکلات مربوط به آسفالت، جدولگذاری، اتوبوس، مینیبوس شهری و تاکسی در این منطقه باید در اولویت اصلی قرار گیرد و در اسرع وقت مرتفع شود.
وی در پایان سخنان خود از شهروندان بابت کمبودها، نارساییها و مشکلات ناشی از شهرداری عذرخواست.
منبع: شهرداری