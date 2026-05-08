نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران گفت: اقدام نظامی آمریکا علیه دو نفتکش ایرانی و نیز حملات علیه چندین نقطه در مناطق ساحلی ایران، نقض آشکار آتش‌بس ۸ آوریل ۲۰۲۶ است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سفیر ایران در سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی در نامه‌ای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت با محکومیت اقدامات نظامی و حملات اخیر آمریکا گفت: محکومیت جمهوری اسلامی ایران را، با شدیدترین عبارات ممکن، نسبت به اقدامات نظامی تجاوزکارانه‌ای که از سوی نیرو‌های مسلح ایالات متحده علیه دو نفتکش ایرانی در مجاورت بندر جاسک و تنگه هرمز، و نیز حملات علیه چندین نقطه در مناطق ساحلی ایران مشرف به تنگه هرمز، در ساعات پایانی روز ۷ مه ۲۰۲۶ انجام شد، ابراز می‌دارم.

ایروانی تصریح کرد: این اقدامات تجاوزکارانه و تحریک‌آمیز، که رئیس‌جمهور ایالات متحده آشکارا به آن اذعان کرده است، نقض آشکار آتش‌بس ۸ آوریل ۲۰۲۶ و نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد محسوب می‌شود.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: ایالات متحده همچنین از طریق اعمال به‌اصطلاح محاصره دریایی، حملات مکرر علیه شناور‌های تجاری ایران و توقیف غیرقانونی آنها، و گروگان گرفتن خدمه آنان، به اعمال متخلفانه بین‌المللی خود ادامه داده است.

وی تاکید کرد: چنین اقدامات غیرقانونی‌ای در حکم دزدی دریایی است، حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد را نقض می‌کند، و از جمله بر اساس بند «ج» ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴، مصداق اعمال تجاوزکارانه به شمار می‌آید. سفیر ایران در سازمان ملل افزود: اقدامات غیرقانونی ایالات متحده تشدیدی خطیر و خطرناک محسوب می‌شود که منطقه‌ای را که پیشاپیش شکننده است، بیش از پیش بی‌ثبات می‌سازد و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد می‌کند.

ایروانی گفت: چنین رفتاری به‌کلی با مسئولیت‌های یک عضو دائم شورای امنیت که مدعی تعهد به آزادی کشتیرانی است، ناسازگار است. این اقدامات، به‌جای حراست از امنیت دریایی، آن را تضعیف کرده و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند. وی تاکید کرد: در زمانی که خویشتنداری، دیپلماسی و گفت‌و‌گو فوراً و به‌نحو مبرم مورد نیاز است، تداوم تشدید نظامی از سوی ایالات متحده این پیام روشن را مخابره می‌کند که آن کشور به‌جای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، مدافع اجبار و نظامی‌گری است.

سفیر ایران در سازمان ملل هشدار داد: پیامد‌های تداوم اقدامات نظامی ایالات متحده در خلیج فارس و تنگه هرمز می‌تواند فاجعه‌بار باشد، بسیار فراتر از منطقه گسترش یابد، و صلح و امنیت بین‌المللی را تضعیف کند؛ امری که ایالات متحده مسئولیت کامل آن را بر عهده خواهد داشت.

ایروانی در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت گفت: بنابراین، جمهوری اسلامی ایران، ضمن تاکید بر حق ذاتی خود برای دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، و نیز حق خود برای اتخاذ تمامی تدابیر لازم جهت حمایت و صیانت از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ملی خویش، از دبیرکل و شورای امنیت می‌خواهد اقدامات غیرقانونی ایالات متحده، از جمله محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران، را به‌صراحت و بدون ابهام محکوم کنند و از ایالات متحده بخواهند به تعهدات خود به‌موجب حقوق بین‌الملل پایبند باشد و از هرگونه اقدام تحریک‌آمیز بیشتر خودداری ورزد.

برچسب ها: نماینده ایران در سازمان ملل ، آتش بس ، تنگه هرمز
رد ادعای حمله ایران به نفتکش چینی در تنگه هرمز
هشدار عراقچی درباره ماجراجویی جدید آمریکا: هزار درصد آماده‌ایم
عراقچی: مشورت‌های مستمر با چین برای ایران بسیار حائز اهمیت است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
مشکل اصلی ایران با آمریکا 100 سال دیگر هم از طریق مذاکره حل نخواهد شد و حل نمی شود.
مذاکره خودش عامل اصلی جنگ بوده است. مذاکره از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است. دریافت غرامت جنگ را باید در دادگاه لاهه و سایر دادگاه های بین المللی پیگیری شود، نه از طریق مذاکره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما از رئیس قوه قضائیه آمریکا درخواست داریم که ترامپ را به ایران تحویل دهد.
ترامپ در ترور سلیمانی، تجاوز و حمله به ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است.
ترامپ به عنوان جنایت جنگی باید در دادگاه ایران محاکمه و مجازات شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا قراردادهای تسلیحاتی جدیدی را با کویت، امارات و بحرین امضا کرد
رسانه‌های آمریکایی از امضای قرارداد فروش سلاح به کشورهای کویت، امارات و بحرین به ارزش کلی هفده میلیارد دلار خبر دادند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار دو بار به همراه رژیم کودک کش صهیونیستی و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار در مذاکره به ایران تجاوز و حمله کرده است، نه ایران و هم ترامپ جنایتکار و مزدورانشان عامل اصلی همه مشکلات و جنگ و ناامنی در سراسر منطقه و جهان بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دلیل و علت سفر عراقچی به پاکستان، عمان، روسیه و چین جه بوده است؟ 100 درصد فقط باز هم به خاطر مذاکره با آمریکا جنایتکار بوده است!
و این در حالی است که متأسفانه عملکرد عراقچی از سال 1392 تاکنون در کشور، مذاکره، منطقه و جهان به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار هنوز نفهمیده باج‌گیری در برابر ایران جواب نمی‌دهد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
نقض مجدد آتش‌بس؛ حملات هوایی و توپخانه‌ای صهیونیست‌ها علیه لبنان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایران تحرکات ناوشکن آمریکایی نزدیک امارات را زیر نظر دارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ویرانی‌های برجای مانده در لبنان؛استفاده از بمب‌های حاوی فسفر+ تصاویر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ راهی جز بُن‌بست ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار از سال ۱۳۳۲ به‌دنبال ناآرامی در ایران است ترامپ جنایتکار هیچ حقی برای دخالت در امور داخلی ایران را ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اظهارات مداخله‌جویانه رئیس‌جمهوری آمریکا جنایتکار همان نتیجه مذاکره عراقچی و... با خیانتکاران و جنایتکاران از سال 1392 تاکنون بوده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران قابل مذاکره نیست مذاکره عراقچی و با آمریکا و اروپا و... خیانت به مردم ایران و کشور ایران است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
کسانی که در داخل کشور به دنبال مذاکره با آمریکا و هم ترامپ جنایتکار بودن و هستند ولی اما متأسفانه امروز در مورد جنایت های آمریکا جنایتکار و ترامپ جنایتکار هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی نمی کنند و سکوت اختیار کردند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
سازمان های بین المللی دهان سگ هارشان را در آمریکا و کاخ سفید ببندند. از نهاد های بین المللی می خواهیم دهان سگ هارشان را در آمریکا و کاخ سفید ببندند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
قاتل سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد در 13 دی ماه سال 1398 یک حیوان تمام عیار است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟
متأسفانه عراق و هم ایران از 13 دی ماه سال 1398 تاکنون در مورد ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد توسط جنایتکاران جنگی هیچ کاری و اقدامی در این مورد نکردند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
و این در حالی است که داعش مورد حمایت آمریکا و متحدانش از سال 2011 تاکنون بیش از 999 هزار نفر را فقط در سوریه و عراق کشته است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
هر کس به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعتماد کرد، ضربه خورد.
هر کس به آمریکا اعتماد کرد، ضربه خورد.
هر کس به اروپا اعتماد کرد، ضربه خورد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بلایی به سر آمریکایی‌ها خواهیم آورد که پایگاه‌هایشان را جمع کرده و پا به فرار بگذارند
سازمان ملل باید به این موارد رسیدگی کند؛ اگر سازمان ملل کاره‌ای نیست ما هم بلدیم چه کار کنیم، آمریکایی‌ها در نقاط وسیع جهان به ویژه در غرب آسیا، پایگاه دارند و آن موقع بلایی به سر آنها خواهد آمد که این پایگاه‌هایشان را جمع کرده و پا به فرار بگذارند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات‌، عربستان، قطر، بحرین، کویت و اردن در حال کمک به رژیم ترامپ و نتانیاهو در آماده‌سازی برای یک حمله علیه مردم ایران هستند. این یک خیانت بیش از حد است، مردم ایران نخواهند بخشید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
و این در حالی است که جهان تاوان جنایت جنگی و جنایت بشریت دولت وحشی آمریکا جنایتکار را می‌دهد.
و این در حالی است که جهان تاوان جنایت جنگی و جنایت بشریت نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار را می‌دهد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
هیچ کس دیگر حق ندارد به اسم و به بهانه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و هم به اسم و به بهانه توافق با آمریکا جنایتکار مذاکره، گفت وگو و همکاری کند.
توافق هسته ای ایران با آمریکا، کشورهای اروپایی و... در سال 1394 به طور رسمی و به طور کامل تمام شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
انگلیس رسما به مشارکت در جنگ علیه ایران اعتراف کرد
سفیر انگلیس در واشنگتن رسما به مشارکت کشورش در جنگ تروریستی آمریکایی صهیونیستی علیه ملت ایران اعتراف کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
هیچ انسانی نمی‌تواند ظلم علیه ملت فلسطین را بپذیرد و این در حالی است که متأسفانه برخی کشورهای عربی و هم برخی کشورهای اسلامی شریک چرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار در فلسطین، غزه، لبنان، سوریه، عراق، یمن، ایران و منطقه هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به آمریکا جنایتکار هم ندارد. غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به ترامپ جنایتکار هم ندارد.

سئوال اینجاست که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در خاک بحرین چه غلطی می کنند؟ به سران بحرین هشدار می دهیم که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار فوری و سریع خاک بحرین را ترک کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
جهان به خاطر جنایت های آمریکا و اسرائیل در حال نابودی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار مرتکب «جنایت جنگی و جنایتکار علیه بشریت» شده است.
نتانیاهو جنایتکار مرتکب «جنایت جنگی و جنایتکار علیه بشریت» شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
۱- عدم تجاوز
۲- استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز
۳- پذیرش غنی سازی
۴- رفع همه تحریم های اولیه
۵- رفع همه تحریم های ثانویه
۶- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای امنیت
۷- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای حکام
۸- پرداخت خسارت ایران
۹- خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه
۱۰- توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکایی ها جنایتکار که بی‌شرمانه جنایت می کنند، آدم می کشند، بمباران می کنند، تجاوز می کنند، حمله می کنند، قتل‌عام می‌کنند و دست به اقدامات تروریستی می زنند چگونه از حقوق بشر سخن می‌گویند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر ترامپ جنایتکار به دنبال خلع سلاح هسته ای است و باید از آمریکا شروع کند.
اگر ترامپ جنایتکار به دنبال خلع سلاح هسته ای است و باید از کشورهای اروپایی شروع کند.
. اگر ترامپ جنایتکار به دنبال خلع سلاح هسته ای است و باید از اسرائیل شروع کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
با این حال، اگر مجدداً آمریکایی‌ها قصد ورود به خلیج فارس را داشته باشند و یا برای شناورهای ایرانی مزاحمتی ایجاد کنند، مجدداً پاسخ قاطع دریافت خواهند کرد. بنابراین احتمال ورود مجدد به درگیری‌هایی از این قبیل در این منطقه همچنان وجود دارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
وقتی ترکیه اعلام میکنه بمب قاره پیما را ساخته ویا کره شمالی می‌گوید بمب اتمی اش را افتتاح کرده بر هیچکس پوشیذه نیست که کشور عزیز ما از نظر موقعیت ژءوپولیتبک وثروت ومنابع انرژی دست برتر را نسبت به انها داره واز نظر دشمن ووحسود قابل گفتن نیست پس برای بازدارندگی ورفع تجاوز بدون ملاحظه هیچ کشوری باید بالاترین سلاح را داشت وشجاعانه اعلام کرد مثل ترکیه وکره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
زمان اخراج نیرو‌های امریکا از امارات، قطر، عربستان سعودی، بحرین، کویت، عراق و منطقه فرا رسیده است.
نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ و نامنی در منطقه هستند
آمریکا جنایتکار دو بار به همراه رژیم کودک کش صهیونیستی و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار در مذاکره به ایران تجاوز و حمله کرده است، نه ایران
و هم ترامپ جنایتکار و مزدورانشان عامل اصلی همه مشکلات و جنگ و ناامنی در سراسر منطقه و جهان بوده است.
و ما دیگر خواهان صلح و پایان جنگ نیستیم و به دنبال گرفتن انتقام خون شهیدان از نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و مزدورانشان هستیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ خودش بارها اعلام کرده است که تأسیسات هسته ای ایران را به طور کامل نابود کردیم/ سئوال اینجاست که پس ایران در مذاکرات اسلام آباد پاکستان به دنبال چیست؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دخالت و مداخله ترامپ جنایتکار در امور داخلی ایران 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت خیانت دولت، وزیر امور خارجه ، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است و هم مذاکره عراقچی با مسئولان بی ادب آمریکا جنایتکار در عمان و ژنو توهین، بی احترامی و خیانت به مردم است و هم خیانت به خون شهدا محسوب می شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
گفت‌وگوی عراقچی و وزیر امور خارجه امارات/ از سال 1392 تاکنون عراقچی هزاران بار با وزیر امور خارجه امارات گفت وگو کرده است هیچ فایده ای، نتیجه ای، سودی و ارزشی برای مردم ایران و کشور ایران هم نداشته است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
از سال 1394 تاکنون هر گونه مذاکره با آمریکا و هم اروپا اشتباه از سوی ایران بوده است
و این در حالی است که متأسفانه توافق هسته ای از سال 1394 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایران اگر در حال ساخت موشک هایی است که به خاک آمریکا می رسند و ما هم همه جانبه استقبال می کنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
انگلیس خودش اعتراف کرده است و اعلام کرده است که دولت انگلیس در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 39 روزه از آمریکا حمایت کرده است سئوال اینجاست که چرا عراقچی خیانتکار هنوز هم و باز هم به طور مستقیم، علنی و آشکار با وزیر امور خارجه انگلیس جنایتکار گفت وگو و همه جانبه همکاری می کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دونالد ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دخالت و مداخله ترامپ جنایتکار در امور داخلی ایران 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت خیانت دولت، وزیر امور خارجه ، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است و هم مذاکره عراقچی با مسئولان بی ادب آمریکا جنایتکار در وین، عمان، رم، ژنو و اسلام آباد پاکستان توهین، بی احترامی و خیانت به مردم است و هم خیانت به خون شهدا محسوب می شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
انگلیس جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور همه جانبه کمک، حمایت و پشتییبانی کرده است.
انگلیس جنایتکار شریک جرم جنایت های صدام جنایتکار بوده است.
انگلیس جنایتکار از سال 1357 تاکنون همه گروهک تروریستی ضد انقلاب را پناه داده است.
انگلیس جنایتکار از سال 1359 تاکنون همه گروهک تروریستی منافقین را پناه داده است.
انگلیس دشمن تاریخی ملت ایران بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
به محض نقض آتش بس به سیخ بکشید
به محض نقض آتش بس کباب کنید .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اغاز درگیری ها باید با تصرف سرزمینی شیخک نشین های خلیج فارس و سرنگونی ال سقوط و پسر صهیونیست زاده سلطان حسین اردنی همراه باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
خب شما هم بزنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر نقض هست پاسخ بدید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
قبلاً میگفتن سازمان ملل نباید به مسائل داخلی ایران دخالت کنه ،امروز نامه مینویسند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
آخرش نفهمیدیم اول ایران حمله کرد یا اونا؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اونا حمله کردند و ایران دفاع کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
همه کشورهای عربی جنایتکار به همراه آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله از صدام جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی می کردند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر ملت ایران جان می‌دهند ولی تسلیم نمی‌شوند پس مذاکره ایران با آمریکا جنایتکار 100 درصد فقط غلط و اشتباه است.
ترامپ جنایتکار آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد. نتانیاهو جنایتکار آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
غنی‌سازی اورانیوم در کشورمان غیرقانونی نیست اما درباره بمب اتمی آمریکا، کشورهای اروپایی و به ویژه رژیم صهیونیستی نگران هستیم
واقعا این همه مذاکرات چه دستاوردی داشت جز تحریم، تهدید، ترور، تجاوز، حمله، بمباران، قتل عام وجنگ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اشکال نداره هشدار بدید شاید سری بعد حمله نکرد
