باشگاه خبرنگاران جوان - سفیر ایران در سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی در نامهای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت با محکومیت اقدامات نظامی و حملات اخیر آمریکا گفت: محکومیت جمهوری اسلامی ایران را، با شدیدترین عبارات ممکن، نسبت به اقدامات نظامی تجاوزکارانهای که از سوی نیروهای مسلح ایالات متحده علیه دو نفتکش ایرانی در مجاورت بندر جاسک و تنگه هرمز، و نیز حملات علیه چندین نقطه در مناطق ساحلی ایران مشرف به تنگه هرمز، در ساعات پایانی روز ۷ مه ۲۰۲۶ انجام شد، ابراز میدارم.
ایروانی تصریح کرد: این اقدامات تجاوزکارانه و تحریکآمیز، که رئیسجمهور ایالات متحده آشکارا به آن اذعان کرده است، نقض آشکار آتشبس ۸ آوریل ۲۰۲۶ و نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد محسوب میشود.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: ایالات متحده همچنین از طریق اعمال بهاصطلاح محاصره دریایی، حملات مکرر علیه شناورهای تجاری ایران و توقیف غیرقانونی آنها، و گروگان گرفتن خدمه آنان، به اعمال متخلفانه بینالمللی خود ادامه داده است.
وی تاکید کرد: چنین اقدامات غیرقانونیای در حکم دزدی دریایی است، حقوق بینالملل و منشور ملل متحد را نقض میکند، و از جمله بر اساس بند «ج» ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴، مصداق اعمال تجاوزکارانه به شمار میآید. سفیر ایران در سازمان ملل افزود: اقدامات غیرقانونی ایالات متحده تشدیدی خطیر و خطرناک محسوب میشود که منطقهای را که پیشاپیش شکننده است، بیش از پیش بیثبات میسازد و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی ایجاد میکند.
ایروانی گفت: چنین رفتاری بهکلی با مسئولیتهای یک عضو دائم شورای امنیت که مدعی تعهد به آزادی کشتیرانی است، ناسازگار است. این اقدامات، بهجای حراست از امنیت دریایی، آن را تضعیف کرده و اصول بنیادین حقوق بینالملل را نقض میکند. وی تاکید کرد: در زمانی که خویشتنداری، دیپلماسی و گفتوگو فوراً و بهنحو مبرم مورد نیاز است، تداوم تشدید نظامی از سوی ایالات متحده این پیام روشن را مخابره میکند که آن کشور بهجای حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات، مدافع اجبار و نظامیگری است.
سفیر ایران در سازمان ملل هشدار داد: پیامدهای تداوم اقدامات نظامی ایالات متحده در خلیج فارس و تنگه هرمز میتواند فاجعهبار باشد، بسیار فراتر از منطقه گسترش یابد، و صلح و امنیت بینالمللی را تضعیف کند؛ امری که ایالات متحده مسئولیت کامل آن را بر عهده خواهد داشت.
ایروانی در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت گفت: بنابراین، جمهوری اسلامی ایران، ضمن تاکید بر حق ذاتی خود برای دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، و نیز حق خود برای اتخاذ تمامی تدابیر لازم جهت حمایت و صیانت از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ملی خویش، از دبیرکل و شورای امنیت میخواهد اقدامات غیرقانونی ایالات متحده، از جمله محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران، را بهصراحت و بدون ابهام محکوم کنند و از ایالات متحده بخواهند به تعهدات خود بهموجب حقوق بینالملل پایبند باشد و از هرگونه اقدام تحریکآمیز بیشتر خودداری ورزد.