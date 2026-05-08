مردم ولایتمدار و شهیدپرور شیراز همانند دیگر نقاط کشور شصت و نهمین شب از تجمع های مردمی را پشت سر گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امشب در حالی دهمین هفته از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران عزیز به پایان رسید که ملت قهرمان ایران در تمامی این شبها، همواره با حضور پرشور خود در میدان، سرود عزت، استقامت و سرافرازی سر دادهاند.
مردم مؤمن و انقلابی شیراز نیز همچون دیگر نقاط کشور، دوشادوش یکدیگر با اتحاد و همدلی ایستادند تا نشان دهند انسجام ملی، ستون استوار پایداری ایران اسلامی است.
اکنون که بیش از سی روز از آتشبس میان ایران و نیروهای متخاصم آمریکایی و صهیونی میگذرد، خیابانهای شیراز همچنان پر از شور مردمی است و هیچ نشانی از سکوت و تردید در میان مردم دیده نمیشود. آنان حتی لحظهای در همراهی با نظام و حضور در صحنه تردید نکردهاند.
در این شبها، سخن از وطندوستی و ایستادگی، به موضوع گفتوگوهای خانوادگی، دوستانه و حتی محیطهای کاری تبدیل شده و ملت ایران هیچ قراری بالاتر از حضور عاشقانه در میدان نگذاشتهاند.
شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر منافق»، «مرگ بر خائن و وطنفروش» و «مرگ بر استکبار و استعمار» طنینانداز شبهای اخیر است؛ فریادی برخاسته از دل آیه شریفه «أشداءُ علیالکفار» که مردم یکصدا سر دادهاند.
مردم همیشه در صحنه کلانشهر شیراز نیز همانند سایر مردم ایران اسلامی، در شصت و نهمین شب مقاومت، پیمان فرداها را بستند و تأکید کردند تا زمانی که ولی امر مسلمین، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، فرمان ایستادگی در میدان دهند، از سنگر خود عقبنشینی نخواهند کرد و تا آخرین لحظه این نبرد تحمیلی، دشمن را مأیوستر خواهند ساخت.