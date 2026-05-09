باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری با تبیین تفاوت‌های بنیادین «جنگ تحمیلی سوم» با سایر خصومت‌های تاریخی استکبار علیه ایران، اظهار داشت: در طول تاریخ معاصر، چه پیش و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ملت ایران همواره با اشکال گوناگون دشمنی آمریکا مواجه بوده است؛ اما آنچه در جنگ رمضان رخ داد، نخستین تجربه رویارویی مستقیم، رسمی و بی‌واسطه استکبار جهانی با جمهوری اسلامی ایران بود.

او افزود: در دوران دفاع مقدس، اگرچه آمریکا در حمایت از رژیم بعث نقش‌آفرینی می‌کرد، اما هیچ‌گاه وارد جنگ مستقیم با ایران نشد. در جنگ دوازده‌روزه نیز رژیم صهیونیستی به کشور ما حمله کرد و آمریکا پشتیبان آنها بود، اما باز هم اقدام رسمی و مستقیم نظامی از سوی آمریکا علیه ایران صورت نگرفت. در حالی‌که در جنگ رمضان، برای نخستین بار رئیس‌جمهور آمریکا صریحاً و علناً اعلام کرد که هدف، براندازی نظام جمهوری اسلامی و استقرار یک رژیم مطلوب آمریکا در ایران است؛ موضوعی که پیش از این، همواره در ظاهر انکار می‌شد و حتی در سطح دیپلماتیک، جمهوری اسلامی را به رسمیت می‌شناختند.

تولیت آستان مقدس با اشاره به اهداف اصلی این جنگ گفت: هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ تحمیلی سوم، نابودی اصل نظام جمهوری اسلامی و در ادامه، تجزیه کشور بود؛ اما شکست سنگین و غیرقابل انکار آنان، موجب عقب‌نشینی از مواضع پیشین شد، تا جایی که امروز تمام دغدغه آنها بازگشایی تنگه هرمز توسط ایران است. اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و توانایی بستن و کنترل آن، واقعیتی است که معادلات قدرت را به‌طور بنیادین تغییر داده و به کابوس دائمی دشمن تبدیل شده است.

او در ادامه، مهم‌ترین ضرورت امروز کشور را حفظ وحدت، انسجام ملی و تبعیت کامل از ولایت فقیه دانست و تأکید کرد: جایگاه حقیقی ولایت فقیه در عرصه نظریه‌پردازی صرف خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در میدان تصمیم‌گیری‌های کلان از جمله صلح، جنگ، مذاکره و راهبرد‌های ملی ولایت فقیه محور و معیار است.

کلانتری گفت: ولایت فقیه همان حکومت فقیه است و کارکرد اصلی آن در بزنگاه‌های حساس، اعمال قدرت مشروع و الهی برای صیانت از کشور و هدایت جامعه است. اگر در این عرصه تبعیت نکنیم، عملاً در مسیر تقابل با ولایت گام برداشته‌ایم.

کلانتری با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل ایران افزود: انسجام ملی و حرکت یکپارچه پشت سر ولی امر، رمز پیروزی و سرچشمه قدرت جمهوری اسلامی است. همان‌گونه که دکتر منوچهر محمدی در کتاب «ایران، ابرقدرت منحصر‌به‌فرد» با استدلال‌های متعدد نشان می‌دهد، ایران از نظر منابع انسانی، موقعیت ژئوپلیتیک، ظرفیت‌های زیرزمینی و جایگاه منطقه‌ای، تنها کشوری است که به‌صورت بالقوه واجد ویژگی‌های یک ابرقدرت واقعی است.

او در پایان با اشاره به مبانی دینی ولایت اظهار داشت: فقیه جامع‌الشرایط به اذن الهی ولایت می‌کند و در شرایطی که تصمیم میان صلح یا جنگ مطرح است، سخن او بیان اراده الهی است. عنصر ولایت حلقه اتصال جامعه مؤمن به حکومت الهی است و اطاعت از ولی فقیه در عصر غیبت، اطاعت از خداوند محسوب می‌شود.

منبع: حرم شاهچراغ