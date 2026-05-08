باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - برنی سندرز، سناتور آمریکایی که یکی از منتقدان جدی دونالد ترامپ است، با بیان اینکه افزایش هزینههای سوخت، بار فزایندهای را بر دوش خانوادههای آمریکایی قرار میدهد، خواستار پایان فوری جنگ آمریکا با ایران شد.
سندرز در رسانههای اجتماعی نوشت: «از زمانی که ترامپ جنگ علیه ایران را آغاز کرد، قیمت بنزین از ۲.۹۸ دلار به ۴.۵۵ دلار در هر گالن افزایش یافته است. خانوادههای طبقه کارگر نمیتوانند از پس این هزینه برآیند. ما باید روی نیازهای مردم آمریکا سرمایهگذاری کنیم، نه اینکه میلیاردها دلار برای یک جنگ غیرقانونی هزینه کنیم. این جنگ باید همین حالا پایان یابد.»
منبع: الجزیره