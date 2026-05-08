برنی سندرز ضمن اشاره به دو برابر شدن بهای بنزین در آمریکا، خواستار پایان دادن به جنگ در آسیای غربی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - برنی سندرز، سناتور آمریکایی که یکی از منتقدان جدی دونالد ترامپ است، با بیان اینکه افزایش هزینه‌های سوخت، بار فزاینده‌ای را بر دوش خانواده‌های آمریکایی قرار می‌دهد، خواستار پایان فوری جنگ آمریکا با ایران شد.

سندرز در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «از زمانی که ترامپ جنگ علیه ایران را آغاز کرد، قیمت بنزین از ۲.۹۸ دلار به ۴.۵۵ دلار در هر گالن افزایش یافته است. خانواده‌های طبقه کارگر نمی‌توانند از پس این هزینه برآیند. ما باید روی نیاز‌های مردم آمریکا سرمایه‌گذاری کنیم، نه اینکه میلیارد‌ها دلار برای یک جنگ غیرقانونی هزینه کنیم. این جنگ باید همین حالا پایان یابد.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: برنی سندرز ، بهای بنزین ، بازار انرژی
خبرهای مرتبط
برنى سندرز: دولت آمریکا درباره هزینه درگیری‌ها دروغ می‌گوید
سردرگمی ترامپ در برابر ایران؛ از ادعای پیروزی تا التماس توافق
آناتولی: ترامپ تحت فشار فزاینده‌ای برای پایان دادن به جنگ قرار دارد
هراس مشاوران ترامپ از تداوم افزایش هزینه‌های سیاسی جنگ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
نیست قبل از جنگ هممون سرمایه گذاری میکردیم تو دنیا!!!
الان که جنگ شد گرونی شد؟؟؟
نه عزیزم جنگ باعث شد مثل همیشه یه عده از یه موقعیت سواستفاده کنن...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر ترامپ جنایتکار به دنبال خلع سلاح هسته ای است و باید از آمریکا شروع کند.
اگر ترامپ جنایتکار به دنبال خلع سلاح هسته ای است و باید از کشورهای اروپایی شروع کند.
. اگر ترامپ جنایتکار به دنبال خلع سلاح هسته ای است و باید از اسرائیل شروع کند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اغاز اغازگر جنگ ترامپ کودک کش دیوانه لعنتی بوده انگاریی ما مردم بدبخت ایران عزیزوم بدهکارم شدیم
۱۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
منظور سناتور ترامپ لعنی لعنتی
۱۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
کی جنگ را تمام کنه سناتور ترامپ کودک کش دیوانه لعنتی که نقض اتش بس می کنه
۱۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۴۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام .چرا باید اختیارات ریاست جمهوری خصوصا در آمریکا خارج از حدود حدود باشد و دستش باز باشد و جنایت را رقم بزند .:: انهمهجنایت شده در عراق و افغانستان و لیبی و سوریه و غزه و لبنان :: سناتورهای آمریکا تازه از خواب غفلت بیدار شدند .این بیداری فقط بدلیل آنست که سوخت گران شده ::
۱۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
رئیس جمهور آمریکا در واقعیت هیچ قدرتی ندارد فقط یه دلقکی هست. در ظاهر هم اینا نقش پلیس خوب پلیس بد بازی می کنن و همه چی از قبل برنامه ریزی شده هست حتی مزخرف گویی های ترامپ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ببخشید آمریکا حواسش نبود موقع نوشتن قانون اساسی از تو اجازه بگیره تو به بزرگواری خودت ببخش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اين نسخه خیلی وقت است که پیچیده شده کاریش هم نمی‌شود کرد فقط بايد منتظر نتیجه باشیم‌ !
۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
😂😂😂
۱
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابوالعجایب
۰۱:۰۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
نگفتید منظورش کی بوده، چون ما هم توی هزینه هامون شدیدا موندیم
۴
۹۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
خخخخخخ
۱
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اونجا اگه فقط بنزینه اینجا بجز بنزین همه چییییز 10 برابر شده نه 2 برابر
۴
۹۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
جنگ جنگ تا پیروزی.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
چشم
۰
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دمکراتهای لاشخور
۵
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
جنگ جنگ تا پیروزی .
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
آتلانتیک: ترامپ برای پایان دادن به جنگ «دست و پا می‌زند»
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
ادامه موج سرکوب در بحرین
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
آخرین اخبار
جنگ در آسیای غربی مردم انگلیس را ترسانده است
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
شمار شهدای لبنان به ۲۷۹۵ نفر رسيد
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال اراضى اشغالی
عضو کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شد
بلومبرگ: ذخایر جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است
دیدار الجولانی و نواف سلام در دمشق
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد
کرملین: مسیر صلح روسیه و اوکراین پیچیده است
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ هدف مشترک اروپا و آمریکاست
مصر برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ، از بانک جهانی کمک دریافت می‌کند
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
نماینده حزب‌الله: مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد
حزب الله: مذاکرات مستقیم با اسرائیل «مسیر نزولی و امتیازدهی» است
بازگشت گوردون براون به دولت انگلیس در بحران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
ادامه موج سرکوب در بحرین
پرواز‌های هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان به اراضی اشغالی لغو شد
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
ترامپ سنت ۱۰ ساله بازنگری نقشه‌های انتخاباتی را شکست
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
اردوغان: نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ما به آنهاست
پوتین در رژه روز پیروزی: «پیروزی همیشه از آن ما بوده و خواهد بود»
آوارگی اجباری ۴۰ هزار فلسطینی در کرانه باختری از ابتدای ۲۰۲۵
چین و روسیه قطعنامه اصلاح شده ضد ایرانی را وتو می‌کنند