باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - جمعی از خادمان آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) با حضور در محل قبور مطهر شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیّبه میناب، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره این جانباختگان راه دین و وطن را گرامی داشتند.
این گروه همچنین با خانوادههای معظم شهدای دانشآموز دیدار داشته و با اهدای لوح تقدیر و ابراز همدردی، مقام والای شهیدان را ارج نهادند.
از سوی دیگر، خادمان آستان شاهچراغ(ع) با حضور در تجمع حماسی مردم بندرعباس، در جمع مشتاقان بیعت با رهبر معظم انقلاب و حامیان رزمندگان ایران اسلامی شرکت کردند و همدلی خود را با آرمانهای انقلاب اسلامی و مدافعان وطن اعلام کردند.