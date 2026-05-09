رئیس فدراسیون فوتبال گفت: من امید دارم که امسال به مرحله دوم جام جهانی صعود کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص بازی با لهستان گفت: شخصا با رئیس فدراسیون فوتبال لهستان صحبت کردم.

او ادامه داد: تیم ملی تا روز سه‌شنبه ‌تمرینات خود را ادامه می‌دهد و پنجشنبه به ترکیه اعزام می‌شود. در ترکیه با تیم ملی گامبیا بازی می‌کنیم.

تاج با بیان اینکه قلعه‌نویی در جام ملت‌های آسیای ۲۰۲۷ هم سرمربی تیم ملی خواهد بود، افزود: من امید دارم که امسال به مرحله دوم جام جهانی صعود کنیم و آقای قلعه‌نویی امیدوار است تا مرحله سوم بالا برویم.

او درخصوص انتخاب حسین عبدی به عنوان سرمربی تیم ملی امید گفت: همه او را همه می‌شناسند و دارای تجربه بسیار خوبی است. هدف فدراسیون آماده‌سازی این تیم برای صعود به المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس و پشتوانه‌سازی برای ۲ دوره جام جهانی آینده است.

رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: تمامی بازیکنان و اعضای تیم ملی فوتبال که در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت کرده اند از جمله مهدی طارمی،احسان حاج‌صفی و ... باید روادید آنها صادر شود. حضور تمامی هواداران در ورزشگاه ها باید با پرچم جمهوری اسلامی باشد و نه پرچمی جز آن و پلیس آمریکا باید با ما همکاری داشته باشد نه مانند پلیس استرالیا که باعث دردسر برای تیم بانوان شد.

او خاطر نشان کرد: در نشست ها سوالات خبرنگاران و ... تماما باید در مورد مسابقات باشد نه ‌سایر موارد و باید آرامش تیم حفظ شود.

تاج خاطر نشان کرد: امیدوار به صدور ویزا برای خبرنگاران و هواداران از ایران به سمت آمریکا نیستیم. هزینه بلیت مسابقات بسیار بالاست و مشخص نیست که به هوادارانی که از ایران اقدام به خرید بلیت می کنند ویزای آمریکا داده شود.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: نباید هیچ اختلالی در پخش سرود جمهوری اسلامی در مسابقات پیش بیاید. در استرالیا و برای بازی اول بانوان سرودی جز سرود جمهوری اسلامی پخش شد که باعث سردرگمی بازیکنان ما شد و بانوان عزیز نتوانستند سرود را بخوانند.

برچسب ها: مهدی تاج ، فدراسیون فوتبال ، تیم ملی فوتبال ایران
خبرهای مرتبط
فدراسیون فوتبال: هیچ قدرتی نمی‌تواند ایران را از جام جهانی محروم کند
شروط فدراسیون فوتبال برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶
گامبیا حریف ایران در اردوی ترکیه شد
برای حضور در قرعه‌کشی جام‌ملت‌های آسیا؛
قلعه‌نویی به عربستان رفت
حسین عبدی سرمربی تیم ملی امید شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
این جام جهانی بسیار حساس است و باید هوای تیم ملی را داشت و مرتبا روحیه داد اولا که در آمریکاست و دوم احتمال رویارویی با تیم آمریکا هم اگر به مرحله بعدی صعود کنیم است و اونجا هم باید یه ضرب شصت خوب بهشون نشون بدیم ،احتمالا رسانه های معاند و دشمنان برنامه ریزی میکنن تا روحیه بازیکنان ما را ضعیف کنن باید موقعیت را حسابی ارزیابی کرد و مردم را از بازی این رسانه ها آگاه کرد
۱
۰
پاسخ دادن
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷/ ایران با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
پدیده پرسپولیس مسافر جام جهانی می‌شود؟
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
قلعه‌نویی: تیم‌ آسان در آسیا نداریم/ برای جام ملت‌ها تغییر نسل می‌دهیم
منچستریونایتد در رده سوم جدول ماند/ برایتون امیدوار شد + فیلم
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
لیورپول ۱ - ۱ چلسی/ شاگردان اسلوت در خانه متوقف شدند + فیلم
اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخاباتی فدراسیون تکواندو
آخرین اخبار
قلعه‌نویی: تیم‌ آسان در آسیا نداریم/ برای جام ملت‌ها تغییر نسل می‌دهیم
دوئل ملی‌پوشان فوتبال برای جلب نظر کادر فنی
جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷/ ایران با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد
پیروزی سلتاویگو در متروپولیتانو/ شاگردان سیمئونه همچنان در شوک شکست مقابل آرسنال هستند
پیروزی مقتدرانه نراتزوری مقابل لاتزیو + فیلم
بایرن مونیخ برد/ وولفسبورگ به سقوط نزدیک‌تر شد
منچسترسیتی ۳ - ۰ برنتفورد/ سیتیزن‌ها همچنان منتظر لغزش آرسنال + فیلم
ملاقات قلعه‌نویی با سرمربیان تیم‌های عراق و امارات
دیدار مسئولان چهار فدراسیون با وزیر ورزش و جوانان
منچستریونایتد در رده سوم جدول ماند/ برایتون امیدوار شد + فیلم
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رتبه ششم دنیا
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخاباتی فدراسیون تکواندو
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
لیورپول ۱ - ۱ چلسی/ شاگردان اسلوت در خانه متوقف شدند + فیلم
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
جواد مهرگان، رئیس جدید کمیته استعدادیابی هندبال شد
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
پرداختی به خارجی‌ها؛ چالش جدید سپاهانی‌ها
پدیده پرسپولیس مسافر جام جهانی می‌شود؟
یزدی: تعطیلی لیگ داخلی فوتبال به ضرر تیم ملی تمام شده است
قهرمانی جهان نتیجه تلاش وزنه‌برداران در سخت‌ترین شرایط بود
سمیع زاده: فاز اول بازسازی استخر ورزشگاه آزادی به پایان رسید
مسیر ترکیه هموار شد؛ تمرینات تیم ملی وارد فاز نهایی آماده‌سازی شد
مورینیو: ایران شایسته حضور در جام جهانی است
بازتاب شرط حضور ایران در جام جهانی در رسانه ازبکستانی
جوان‌گرایی شهرزاد مظفر برای حضور در رقابت‌های فوتسال کافا
برنامه ادامه رقابت‌های جودوکاران ایرانی در گرند اسلم قزاقستان
غیبت ادامه‌دار خارجی‌های استقلال/ دور جدید تمرینات برگزار می‌شود؟
فدراسیون فوتبال: هیچ قدرتی نمی‌تواند ایران را از جام جهانی محروم کند