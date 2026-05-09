رئیس فدراسیون فوتبال گفت: من امید دارم که امسال به مرحله دوم جام جهانی صعود کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص بازی با لهستان گفت: شخصا با رئیس فدراسیون فوتبال لهستان صحبت کردم.

او ادامه داد: تیم ملی تا روز سه‌شنبه ‌تمرینات خود را ادامه می‌دهد و پنجشنبه به ترکیه اعزام می‌شود. در ترکیه با تیم ملی گامبیا بازی می‌کنیم.

تاج با بیان اینکه قلعه‌نویی در جام ملت‌های آسیای ۲۰۲۷ هم سرمربی تیم ملی خواهد بود، افزود: من امید دارم که امسال به مرحله دوم جام جهانی صعود کنیم و آقای قلعه‌نویی امیدوار است تا مرحله سوم بالا برویم.

او درخصوص انتخاب حسین عبدی به عنوان سرمربی تیم ملی امید گفت: همه او را همه می‌شناسند و دارای تجربه بسیار خوبی است. هدف فدراسیون آماده‌سازی این تیم برای صعود به المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس و پشتوانه‌سازی برای ۲ دوره جام جهانی آینده است.

رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: تمامی بازیکنان و اعضای تیم ملی فوتبال که در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت کرده اند از جمله مهدی طارمی،احسان حاج‌صفی و ... باید روادید آنها صادر شود. حضور تمامی هواداران در ورزشگاه ها باید با پرچم جمهوری اسلامی باشد و نه پرچمی جز آن و پلیس آمریکا باید با ما همکاری داشته باشد نه مانند پلیس استرالیا که باعث دردسر برای تیم بانوان شد.

او خاطر نشان کرد: در نشست ها سوالات خبرنگاران و ... تماما باید در مورد مسابقات باشد نه ‌سایر موارد و باید آرامش تیم حفظ شود.

تاج خاطر نشان کرد: امیدوار به صدور ویزا برای خبرنگاران و هواداران از ایران به سمت آمریکا نیستیم. هزینه بلیت مسابقات بسیار بالاست و مشخص نیست که به هوادارانی که از ایران اقدام به خرید بلیت می کنند ویزای آمریکا داده شود.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: نباید هیچ اختلالی در پخش سرود جمهوری اسلامی در مسابقات پیش بیاید. در استرالیا و برای بازی اول بانوان سرودی جز سرود جمهوری اسلامی پخش شد که باعث سردرگمی بازیکنان ما شد و بانوان عزیز نتوانستند سرود را بخوانند.