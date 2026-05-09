پیشکسوت فوتبال می گوید که اعضای تیم ملی فوتبال باید محکم بایستند و اسیر جنگ روانی آمریکا نشوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حسن خان محمدی پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از بازی درون تیمی تیم ملی فوتبال برای آماده سازی جام جهانی اظهار کرد: بازیکنان باید توانایی خود را نشان بدهند و برای جام جهانی آماده شوند و چاره‌ای هم وجود ندارد، چون تیمی نیست که با آن بازی دوستانه برگزار کنند و باید بازی درون تیمی انجام بدهند.

خان محمدی درباره اینکه بازی دوستانه با مقدونیه و آنگولا لغو شد و این موضوع در روند آماده سازی تیم ملی تاثیرگذار است، گفت: با توجه به شرایط کشورمان، این ۲ تیم به خاطر همین موضوع از انجام بازی دوستانه انصراف دادند. من فکر می‌کنم اگر بازی‌های دوستانه انجام بدهند خیلی بهتر است و آمادگی بهتری به دست می‌آورند.

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه احتمال دارد تیم ملی فوتبال با کارشکنی آمریکا در جام جهانی مواجه شود، بیان کرد: آمریکایی‌ها به خاطر اینکه در جنگ با ایران شکست خوردند، قصد دارند به حواشی دامن بزنند و جنگ روانی راه بیاندازند و یکسری اختلافات ایجاد کنند که ناکارآمدی خود را در جنگ با این حربه پنهان کنند و به هر جا چنگ می‌زنند. رئیس جمهور آمریکا هم می‌خواهد با هر ترفندی اقدامی علیه ایران انجام بدهد و حتی یکی از تاجران نزدیک ترامپ گفته بود که ایتالیا به جای ایران به جام جهانی برود. اعضای تیم ملی فوتبال باید محکم بایستند و اسیر جنگ روانی دشمن نشوند و آنها بدانند که آمریکایی‌ها هیچ غلطی نمی‌توانند کنند و به آمریکا بروند و محکم در جام جهانی بازی کنند و ان‌شاءالله نتیجه خوبی هم می‌گیریم.

خان محمدی درباره اینکه تیم ملی فوتبال می‌تواند از گروهش در جام جهانی صعود کند، اظهار کرد: گروه ما هم خوب و هم بد است و شمشیر ۲ لبه است. تیم‌های بلژیک و مصر تیم‌های خوبی هستند و نیوزیلند هم تیم ناشناخته است، اما یک مهاجم خوب و خطرناکی دارد. البته به نظرم می‌شود که بازی با نیوزیلند را در آورد و از ۲ بازی باقی مانده یک امتیاز بگیریم و برای اولین بار در طول تاریخ ایران به مرحله بعدی جام جهانی راه یابیم. ان شاءالله از این فرصت استفاده شود و بازیکنان که در اردوی تیم ملی فوتبال هستند، بتوانیم تاکنیک‌های خود را پیاده کنیم.

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه شانس صعود ایران در جام جهانی را چقدر می‌داند، گفت: من فکر می‌کنم ایران حدود ۸۵ درصد می‌تواند از گروهش در جام جهانی صعود کند. با توجه به اینکه تیم‌های سوم گروه‌ها هم می‌توانند به مرحله بعدب جام جهانی راه یابند، براین اساس ایران شانس صعود دارد.

او درباره اینکه اختلاف زمانی بازی‌های تیم ملی فوتبال در جام جهانی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به نظرم نمی‌شود بی تاثیر باشد، اما باید شرایط را مهیا کنند تا بازیکنان بدنشان آماده باشد. مربیان تیم ملی فوتبال باید بحث ریکاوری و موقعیت جغرافیایی آمریکا را در نظر بگیرند که بتوانند شرایط را فراهم کنند تا مشکلاتشان برطرف شود.

خان محمدی درباره اینکه برگزاری ادامه بازی‌های لیگ برتر به بعد از جام جهانی موکول شد، گفت: شرایط کشورمان به صورتی است، که نمی‌شود بازی‌ها را برگزار کرد به خاطر همین بازی‌ها را قرار است بعد از جام جهانی برگزار کنند، تا مشکلی پیش نیاید.

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه بازیکنان بعد از جام جهانی انگیزه‌ای هم برای بازی کردن دارند، بیان کرد: به هر حال وضعیت به این صورت است و ما باید به تصمیمات مسئولان فوتبال احترام بگذاریم و تیم‌ها هم باید با این مسئله خودشان را وفق بدهند تا شرایط بعد از جنگ خوب شود.

او درباره اینکه حسین عبدی به عنوان سرمربی تیم ملی امید انتخاب شد، گفت: عبدی با تیم ملی نوجوانان و جوانان کار کرده است و الان هم سرمربی تیم ملی امید شده است. او کارنامه خوبی دارد. به نظرم عبدی مربی موفقی می‌شود و برای اولین بار می‌تواند تیم ملی را به المپیک ببرد. همچنین باید چندین سال به عبدی فرصت بدهند تا موفقیت خوبی به دست آورد.