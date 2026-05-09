باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - وزارت صمت بعد از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به اماکن غیر نظامی همانند کارخانههای فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان اعلام کرد که تیمهای تحت مالکیت این ۲ کارخانه دیگر فعالیت نکنند.
البته مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به تلاش فدراسیون برای تداوم حضور این ۲ باشگاه در لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: «معاون محترم وزیر صمت که خودش هم فوتبالی است نامهای زد که تا پایان بازسازی (کارخانه ها) نمیتوانیم از فولاد و سپاهان تیمداری کنیم، اما بعدها این حرف تعدیل شد. این نامه را به ما زدند، اما تعدیل شد و خودمان هم صحبت کردیم.»
او در ادامه تاکید کرد: «بالاخره سپاهان و فولاد در فوتبال کشور یک قدرت به حساب میآیند و بازیکن ساز هستند. سپاهان کلی تیم و زمین تمرین دارد و در واقع یک باشگاه تمام عیار استاندارد است که در فوتبالمان داریم. فولاد خوزستان نیز همینطور.»