به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی پارسال ۵ هزار و ۷۸۱ انشعاب فرسوده آب در استان اصلاح و نوسازی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - توکلی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: در یک ساله اخیر ۷۷ کیلومتر از خطوط انتقال آب شامل سه کیلومتر در مناطق شهری و ۷۴ کیلومتر در مناطق روستایی بازسازی و نوسازی شده است.

او افزود: برای ارتقای پایداری شبکه و کاهش هدررفت آب، ۵ هزار و ۷۸۱ رشته انشعاب فرسوده شامل ۲ هزار و ۴۱۳ مورد در شهر‌ها و ۳ هزار و ۳۶۸ مورد در روستا‌ها اصلاح و نوسازی شده است.

توکلی بیان کرد: ۱۱۴ کیلومتر از شبکه توزیع آب شامل ۲۶ کیلومتر در شهر‌ها و ۸۸ کیلومتر در روستا‌ها بازسازی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی هدف از این اقدامات را افزایش کیفیت خدمات، کاهش تلفات آب و بهبود پایداری شبکه در مناطق شهری و روستایی استان عنوان کرد.