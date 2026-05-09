باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - آذری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه گفت: این شهرستان پیشرو در صنعت پرورش مرغ تخمگذار است و علاوه بر وجود ۴ واحد مرغ تخمگذار یک واحد دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد در حال ساخت است.

عبدی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیز گفت: شهرستان بشرویه دارای ۴ واحد تخمگذار خوراکی بوده که در سال ۱۴۰۴ مقدار ۵۵۰ تن تخم مرغ مازاد بر نیاز شهرستان به خارج از شهرستان و استان با صدور مجوز قرنطینه‌ای دامپزشکی حمل شده است.

او افزود: در واحدهای مرغداری تخمگذار این شهرستان کلیه امورات واکسیناسیون و نظارت بهداشتی و اخذ نمونه گیری توسط مسئول بهداشتی واحد انجام می‌شود.

عبدی اظهار کرد؛ تخم مرغ‌های تولیدشده لیبل تاریخ تولید و انقضاء مصرف بر روی آنها الصاق شده و بسته بندی در کارتن‌های حدود ۱۱ کیلو توسط خودرو‌های ویژه حمل، به داخل و خارج از شهرستان حمل می‌شود.