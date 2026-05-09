معاون توانبخشی بهزیستی خراسان جنوبی از برگزاری اولین جشنواره استانی فیلم کوتاه با موضوع اختلال اوتیسم در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - رضازاده معاون توانبخشی بهزیستی خراسان جنوبی گفت: اولین جشنواره استانی فیلم کوتاه با موضوع اوتیسم به میزبانی بهزیستی در خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

او با بیان اینکه این جشنواره با هدف آگاه‌سازی عمومی درباره اختلال طیف اوتیسم برگزار می‌شود، افزود: محور‌های جشنواره در چارچوب اوتیسم و خانواده، اوتیسم و جامعه، اوتیسم و حوادث (جنگ، زلزله و…) و همچنین اوتیسم و غربالگری تعیین شده است تا ظرفیت‌های سمعی و بصری و رسانه‌ای در زمینه شناخت بهتر جامعه نسبت به این موضوع به کار گرفته شود.

بیشتر بخوانید

رضازاده ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی و مستند زیر ۳۵ دقیقه و همچنین فیلم‌نامه در قالب استاندارد WORD زیر ۳۵ صفحه به دبیرخانه جشنواره در مؤسسه عرفان بیرجند واقع در خیابان شهدا ۲ تحویل دهند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان عنوان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار از تاریخ انتشار فراخوان تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ است.