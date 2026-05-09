اختلاف در حساب و کتاب معامله خودرو در یک نمایشگاه خرید و فروش اتومبیل در رشت، به یک حادثه مرگبار تبدیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مردی ۳۳ساله که به دلیل مشکلات پیش آمده در معامله و اختلاف حساب با متصدی نمایشگاه خودرو خشمگین شده و کنترل خود را از دست داده بود، در اقدامی هولناک بنزین را بر تن خود ریخت تا اقدام به خود سوزی خود کند، یک شهروند با دیدن این صحنه تکان‌دهنده با پلیس۱۱۰ تماس گرفته و مأموران کلانتری ۱۳ رشت بلافاصله در صحنه حادثه حاضر شدند.

مأموران حاضر در صحنه با مدیریت بحران و استفاده از مهارت‌های روان‌شناختی و مذاکره، با ایجاد آرامش و گفتگو با فرد آسیب‌دیده، موفق شدند وی را از انجام اقدام نهایی منصرف کرده و از جان او محافظت کنند. مأموران پس از مهار موقعیت، فرد را ارشاد قضائی نموده و تحت نظر نیروهای امدادی قرار دادند تا اقدامات پزشکی لازم صورت گیرد.

منبع: اطلاع رسانی پلیس