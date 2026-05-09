باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ این‌جا جنگ فقط در خط مقدم روایت نمی‌شود؛ گاهی در روشنایی روز، پشت چرخ‌های خیاطی معنا پیدا می‌کند؛ جایی که زنانی بی‌صدا، پرچم می‌دوزند تا نشانه‌های این سرزمین بر زمین نماند.

در حسینیه مسجد جامع اختیارآباد، یک جریان منسجم مردمی شکل گرفته است؛ دوخت پرچم در طول روز و برگزاری تجمعات و حرکت‌های خودرویی در شب. پویشی با عنوان «نذر پرچم» که حالا از یک اقدام فرهنگی فراتر رفته و به نماد همبستگی و هویت مردمی تبدیل شده است.

پرچم‌هایی که در روشنایی روز جان می‌گیرند

عالمه شیخ‌شعاعی فرمانده پایگاه بسیج دختران حاج‌قاسم و مسئول گروه جهادی محمدمهدی ایرانمنش،، با اشاره به آغاز این حرکت گفت: پویش نذر پرچم از روز‌های ابتدایی شرایط جنگی و با همراهی امام جماعت مسجد جامع اختیارآباد و تأمین اولیه پارچه‌ها آغاز شد.

وی افزود: حدود ۱۵ تا ۲۰ نفر از بانوان جهادگر در طول روز در حسینیه مسجد و پایگاه قائم گرد هم می‌آیند و دوخت پرچم‌ها را انجام می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که در برخی روز‌ها تولید روزانه به حدود ۱۰۰ پرچم می‌رسد.

شیخ‌شعاعی تصریح کرد: تاکنون هزار و ۵۰۰ پرچم در اختیارآباد و شهر کرمان دوخته و در میادین و اجتماعات مردمی توزیع شده است.

وی با تأکید بر ماهیت این حرکت گفت: همان‌طور که سلاح رزمندگان موشک و پهپاد است، سلاح ما هم همین پرچم‌هاست و نمی‌گذاریم پرچم ایران روی زمین بماند.

شب‌هایی که شهر زیر پرچم حرکت می‌کند

در مقابل دوخت روزانه، شب‌های اختیارآباد رنگ دیگری دارد؛ شب‌هایی که با تجمعات مردمی و حرکت کاروان‌های خودرویی به سمت کرمان، به صحنه‌ای از همبستگی اجتماعی تبدیل شده است.

بیش از ۶۰ شب است که این حرکت با حضور مردم، گروه‌های سرود، خادمیاران و اجرای برنامه‌های حماسی ادامه دارد و در نقاط مختلف شهر با استقبال مردم همراه می‌شود.

روایت کسی که این حرکت را معنا کرد

حجت‌الاسلام محمدعلی شیخ‌شعاعی امام جماعت مسجد جامع اختیارآباد، با تشریح ابعاد این پویش اظهار کرد: نذر پرچم تنها یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه یک حرکت اعتقادی و هویتی است که با نیت تقویت روحیه ملی و دینی مردم شکل گرفته است.

وی افزود: این پویش در سه محور اصلی دنبال می‌شود؛ جمع‌آوری کمک‌های مردمی، دوخت پرچم توسط بانوان جهادگر و توزیع رایگان آن در میان مردم در مناسبت‌ها و تجمعات.

به گفته او، هرجا احساس شود مردم نیاز به پرچم دارند، این پرچم‌ها بدون هیچ هزینه‌ای در اختیارشان قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام شیخ‌شعاعی تصریح کرد: تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ پرچم در سطح شهر توزیع شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که پرچم جمهوری اسلامی در هیچ نقطه‌ای از حضور مردمی خالی نباشد و این پرچم، همیشه در دست مردم بماند.

حجت الاسلام شیخ‌شعاعی با تأکید بر نقش مردم در این حرکت گفت: این کار، یک پروژه اداری یا سازمانی نیست؛ یک حرکت کاملاً مردمی است که با ایمان و غیرت مردم پیش می‌رود و همین موضوع، ماندگاری آن را تضمین کرده است.

حرف آخر؛ این‌جا پرچم زمین نمی‌ماند

در اختیارآباد، پرچم فقط یک نماد نیست؛ یک عهد است. عهدی که از دل خانه‌ها آغاز می‌شود و به خیابان‌هایی می‌رسد که شب‌ها زیر پرچم ایران نفس می‌کشند و این پیام روشن این شهر است.

ممکن است دشمن در میدان روایت‌ها سنگین‌ترین هجمه‌ها را طراحی کند. اما جایی که زن و مرد این سرزمین تصمیم گرفته‌اند پرچمشان را خودشان با عشق بدوزند. دیگر هیچ طوفانی نمی‌تواند آن را از زمین جدا کند.