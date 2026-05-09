معاون وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت ۸۰ درصدی مسکن استیجاری در شیراز خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت پروژه‌های بازآفرینی شهری در مسکن استیجاری نقش مؤثری در بازار اجاره دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت  بازآفرینی شهری اظهار داشت: پروژه ۱۹۶ واحدی استیجاری ویژه زوج‌های جوان در شیراز تنها یک مجموعه ساختمانی نیست، بلکه نشان‌دهنده ظرفیتی است که بازآفرینی شهری برای پاسخ‌گویی به نیازهای نوظهور بازار مسکن در شهرهای کشور ایجاد کرده است. او معتقد است این پروژه نمونه روشنی از آن است که چگونه می‌توان با اتکا به ابزارهای تخصصی بازآفرینی، در کنار بهسازی و نوسازی بافت‌ها، به عرصه تولید مسکن استیجاری هدفمند نیز ورود کرد و بخشی از نیازهای واقعی جامعه را پوشش داد.

گلپایگانی با بیان اینکه در سال‌های اخیر دسترسی زوج‌های جوان به مسکن مناسب با چالش‌های جدی مواجه شده است، تأکید کرد که «اگر قرار است بازار اجاره به تعادل برسد، باید بخشی از عرضه از مسیر حمایت‌های دولتی و مدل‌های برنامه‌ریزی‌شده تأمین شود».

 او افزود پروژه ۱۹۶ واحدی شیراز نمونه‌ای از همین رویکرد است؛ رویکردی که بر اساس آن، مسکن استیجاری نه به‌صورت پراکنده بلکه به شکل طراحی‌شده، استاندارد و اجتماعی‌محور تولید می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی این پروژه گفت: «رسیدن به این حجم پیشرفت نشان می‌دهد که سازوکارهای بازآفرینی شهری می‌تواند به‌طور مستقیم در تولید مسکن نقش‌آفرینی کند و ظرفیت اجرایی لازم برای تکمیل چنین طرح‌هایی در چارچوب نهادی بازآفرینی وجود دارد».

 او تأکید کرد که این پروژه، علاوه بر سرعت مناسب اجرا، از نظر کیفیت ساخت، استانداردهای نظارتی، و طراحی زیرساخت‌های رفاهی نیز به‌عنوان یک الگوی قابل ارائه مطرح است.

گلپایگانی همچنین این پروژه را پاسخی هدفمند به نیاز گروه‌های خاص دانست و گفت: مرکز بر زوج‌های جوان در این طرح به این دلیل است که این گروه بیش از دیگران تحت فشار هزینه‌های اجاره قرار دارند. ایجاد واحدهای استیجاری استاندارد و در استطاعت این خانوارها، اقدامی است که می‌تواند به ثبات اجتماعی، امنیت روانی و تقویت بنیان خانواده کمک کند.

او در ادامه با اشاره به ظرفیت‌سازی ایجادشده در شیراز خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این پروژه، اثبات این نکته است که بازآفرینی شهری می‌تواند در کنار مأموریت‌های کلاسیک خود، در تنظیم بازار مسکن نیز نقش فعال داشته باشد. این پروژه یک مدل قابل تکرار برای سایر شهرهاست و نشان می‌دهد که ورود هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده دولت در حوزه مسکن استیجاری، می‌تواند بخشی از فشار بازار را کاهش دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: «بازآفرینی شهری در شیراز توانسته بستر نهادی و اجرایی لازم را فراهم کند تا پروژه‌ای با این مقیاس و با یک گروه هدف مشخص، با سرعت مناسب به مراحل پایانی برسد. این تجربه نشان‌دهنده آن است که می‌توان بر اساس نیاز واقعی شهر، پروژه‌هایی طراحی کرد که نه‌تنها مشکل سکونت اقشار هدف را کاهش می‌دهد بلکه به ارتقای کیفیت زندگی شهری و تعادل‌بخشی به بازار مسکن نیز کمک می‌کند.

