مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در نیمه اردیبهشت ماه امسال، ۴۵۷ مورد امدادرسانی مربوط به حوادث مرتبط با حمل ونقل و رانندگی از سوی اورژانس انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر عسگری از ثبت ۷ هزار و ۹۴۸ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ در نیمه اول اردیبهشت ماه خبر داد.

وی گفت: طی این مدت به ۷۳۲ تماس مشاوره پزشکی ارائه شده و متاسفانه ۷۶۰ مورد مزاحمت تلفنی نیز ثبت گردیده است.

مدیر حوادث دانشگاه گفت: ۴۵۷ مورد مربوط به حوادث مرتبط با حمل ونقل، و ۳۷۱ مورد مربوط به مصدومیت غیر مرتبط با حوادث حمل ونقل بوده است.

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی با اشاره به ثبت ۴ مورد غرق شدگی و ۴ مصدوم ناشی از گاز گرفتگی با مونوکسید کربن، خواستار رعایت نکات ایمنی توسط افراد وخانواده‌ها گردید.

وی در پایان بیان داشت: در نیمه اول اردیبهشت ماه سال جاری، ۱۲۵ بیمار قلبی و ۵۸ بیمار تنفسی توسط مرکز اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

