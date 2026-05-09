سخنگوی مرکز مبادله گفت: عرضه گسترده شمش در مرکز مبادله ایران کماکان ادامه خواهد داشت و در هفته آینده نیز حراج شمش خواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: فردا شنبه ۲۰ اردیبهشت جلسه حراج شمش طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود.

او افزود: متقاضیان تا ساعت ۲۴ امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت فرصت دارند ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش را جهت شرکت در حراج را واریز کنند.

گفتنی است، حسب درخواست فعالان بازار طلا و به منظور پاسخگویی به نیاز آنان علاوه بر متقاضیان فعلی، سکوهای طلا نیز می توانند در حراج مذکور شرکت کنند.

او در نهایت هم بیان کرد: عرضه گسترده شمش در مرکز مبادله ایران کماکان ادامه خواهد داشت و در هفته آینده نیز حراج شمش خواهیم داشت.