باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدامات امارات علیه ایران گفت: به نظر میآید حاکمان امارات هنوز به آن درجه از رفتارهای خردمندانه نرسیدند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس اظهار کرد: اماراتیها باید بدانند ماجراجویی در خلیج فارس برای آنها هزینههای سنگینی دارد گرچه جمهوری اسلامی ایران با خویشتنداری برخورد میکند، اما اگر این رفتارها ادامه پیدا کند امارات برخورد پشیمانکنندهای را شاهد خواهد بود.