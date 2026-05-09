نماینده مجلس می‌گوید اماراتی‌ها باید بدانند ماجراجویی در خلیج فارس هزینه‌های سنگینی دارد گرچه جمهوری اسلامی ایران با خویشتن‌داری برخورد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدامات امارات علیه ایران گفت: به نظر می‌آید حاکمان امارات هنوز به آن درجه از رفتارهای خردمندانه نرسیدند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس اظهار کرد: اماراتی‌ها باید بدانند ماجراجویی در خلیج فارس برای آنها هزینه‌های سنگینی دارد گرچه جمهوری اسلامی ایران با خویشتن‌داری برخورد می‌کند، اما اگر این رفتارها ادامه پیدا کند امارات برخورد پشیمان‌کننده‌ای را شاهد خواهد بود. 

برچسب ها: روابط ایران و امارات ، خلیج فارس ، جنگ با آمریکا ، تنگه هرمز
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
هروقت رو یه کلید واژه مانور میدید الان رو ماجراجویی. هرکی میاد حرف میزنه میگه ماجراجویی.
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگه صحبت های ضعف بعضی از افراد داخلی نبود. الان هنوز آسمان امارت بسته بود
چاهای نقاش در حال سوختن بود
ولی حیف که موقعی که فرصت زدن بود با فریب دیپلماسی اجازه نفس کشیدن به امارات داده شد.
۹
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات متحده اسراییل عددی نیست
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
انگلیس اسراییل وامریکا را قاطی کرده اند امارات درآمده باید شاهرگ بن زاید را برید تا آدم بشود
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اقای نماینده شما هزاران موشک و پهباد زدین به امارات و هزاران هم بزنین اونا دفع میکنن بالای۹۰درصدشو.
اما ایران خودش ضرر میکنه به خاطر بازلر و اقتصاد امارات و ایران
اونا با این کار به سمت اسراییل رفتن و امریکا و اوکراین همشون بهش کمک نضامی میکنن و از این به بعد اقتصادشون هم با اوناست
درحالی تو ایران همه چی ده برابر شده و ۲۰برابر هم میشه تا چن ماه
۸
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آنها چندین دهه هست بطرف اسراییل رفتند حرف امروز دیروز نیست موشک و عبادت را زمانی زددین ازخاک آنها مورد هدف قرار گرفتیم اگر نزده بودیم از ایران اثری نمی ماند اینکار را درجنگ 10روزه ویا درجریان ترور هدیه یاد جریان سفارت ایران در سوریه باید انجام می‌دادیم در دیماه این همه سلاح توسط لنج‌ها از عمارات وبحرین بارگیری میشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات ،اسراییل دوم است
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
حالا جدیدا کجا را تو امارات زدید که بدونیم حرفتون درسته؟
۴
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
همین امارات اقتصادی ۱۰ برابر ایران هست مردمش در رفاه کامل قرار دارن
۱۰
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات هر چه دارد از ایرانیان دارد.
از این ببعد ندارد.
کاری میکنیم که حتی شتر سواری هم از آرزوهاشون بشه...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
به اندازه کافی تذکر داده شده فقط وفقط وقت عمل است باید امارات را به ۱۵۰ سال قبل برگرداند عصر الاغ علاوه بر زید ساخت تمام ساختمان هاوبرج ها همگی با خاک یکسان شود
۲۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات کویت بحرین
شهرهای ایران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
باشه
۲
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
انگلیس خودش اعتراف کرده است و اعلام کرده است که دولت انگلیس در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 39 روزه از آمریکا حمایت کرده است سئوال اینجاست که چرا عراقچی خیانتکار هنوز هم و باز هم به طور مستیم، علنی و آشکار با وزیر امور خارجه انگلیس جنایتکار گفت وگو و همه جانبه همکاری می کند.
۱۶
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
انگلیس به پسر خونده خودش خیانت نمی کنه خخخخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
و این در حالی است که انگلیس جنایتکار به همراه اروپا جنایتکار و آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مذاکره می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و انگلیس
تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و انگلیس
وزرای خارجه ایران و انگلیس گفتگوی تلفنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گفتگوی تلفنی سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایوِت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس، در خصوص آخرین تحولات منطقه ای تبادل نظر شد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
مکرون حملات به امارات را محکوم کرد
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، بدون ارائه مدرک ادعا کرد امارات بار دیگر هدف حملات پهپادی و موشکی ایران قرار گرفته و این حملات را محکوم کرد/.
و این در حالی است که عراقچی خیانتکار هنوز هم و باز هم با مسئولان بی ادب فرانسه جنایتکار همه جانبه گفت و گو و همکاری می کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
جنگ با عقب‌نشینی آمریکا تمام می‌شود؛ ایران ونزوئلا نیست که جنگ افروزی آمریکا علیه ایران با عقب نشینی واشنگتن به پایان خواهد رسید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
10.21
انگلیس جنایتکار
اروپا جنایتکار
امریکا هم که جنایتکار
اسیا هم که خودمونیم
استرالیا هم که تازگیا شده جنایتکار
میخوای بگی درود بر کره شمالی ، چرا تعارف میکنی؟
فرضا حرف تو درست
مشکل از کجاست که همه در برابر ایران جنایتکار شدن . شاید ایدئولوژی ما و مرگ بر این و اون فرستادن و سفارتخونه نوردی غلطه
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۰۹:۱۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اعراب در سال ۱۳۵۳ بحرین را از محمد رضا شاه پهلوی گرفتن بجایش آن دو جزیره را دادن شما کوتاه می آیید آنان پررو می شوند
۴۵
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اون جزیره ها از اول ایرانی بودن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید این شهر به وطن باز گردد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اون جزایر که از ازل ایرانی بودن
ولی در زمان پهلوی جدا نشده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
شما؟چرا هرکی از راه میرسه یه چیزی میگه؟
۵
۵۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید صمدی
۰۸:۵۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ماشاالله به آقای عزیزی عزیز....
۵۴
۱۴
پاسخ دادن
