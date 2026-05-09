شهروندخبرنگار ما تصاویری از شور و حال مردم انقلابی شهرستان ماهدشت در تجمعات اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم شصت و نهمین تجمعات اقتدار و مقاومت در شهرستان ماهدشت استان البرز به صورت باشکوهی برگزار شد و مردم انقلابی و همیشه در صحنه این شهرستان بار دیگر نشان دادند به آرمانهای نظام مقدس اسلامی پایبندند و تا پای جای برای این مرز و بوم ایستادگی میکنند. همچنین همزمان با روز صلیب سرخ به پاس مجاهدتها و تلاش هلال احمر در شبهای اقتدار و مقاومت تجلیل به عمل آمد.
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری گوشههایی از شور و حال مردم انقلابی این شهرستان را به نمایش گذاشت.
منبع: شکرالله رحمانی و محسن رحمانی - البرز
