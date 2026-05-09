بر اثر انحراف یک دستگاه خودروی سمند در محور بابلکنار ـ لفور ۵ نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - غلام نیا روشن مدیر روابط عمومی اورژانس بابل گفت: بر اثر انحراف یک دستگاه خودروی سمند در محور بابلکنار ـ لفور، نرسیده به منطقه گرو، پنج نفر مصدوم شدند.

او افزود:پس از تماس مردمی با مرکز ارتباطات اورژانس بابل، بلافاصله تکنسین‌های پایگاه‌های ریگ‌چشمه و سیدکلا به محل حادثه اعزام شدند.

غلام نیا روشن گفت:تیم‌های امدادی در زمان کوتاهی در صحنه حاضر شده و به ارائه خدمات درمانی اولیه به مصدومان پرداختند.

او افزود:در این سانحه سه مرد ۴۳، ۲۵ و ۱۵ ساله و دو زن ۳۵ و ۱۰ ساله دچار آسیب‌های مولتیپل تروما و هد تروما شدند.

غلام نیا روشن گفت:پس از انجام مراحل اولیه امدادرسانی، مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند.