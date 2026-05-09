بر اثر انحراف یک دستگاه خودروی سمند در محور بابلکنار ـ لفور ۵ نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - غلام نیا روشن مدیر روابط عمومی اورژانس بابل گفت: بر اثر انحراف یک دستگاه خودروی سمند در محور بابلکنار ـ لفور، نرسیده به منطقه گرو، پنج نفر مصدوم شدند.

او افزود:پس از تماس مردمی با مرکز ارتباطات اورژانس بابل، بلافاصله تکنسین‌های پایگاه‌های ریگ‌چشمه و سیدکلا به محل حادثه اعزام شدند.

غلام نیا روشن گفت:تیم‌های امدادی در زمان کوتاهی در صحنه حاضر شده و به ارائه خدمات درمانی اولیه به مصدومان پرداختند. 

او افزود:در این سانحه سه مرد ۴۳، ۲۵ و ۱۵ ساله و دو زن ۳۵ و ۱۰ ساله دچار آسیب‌های مولتیپل تروما و هد تروما شدند.

غلام نیا روشن گفت:پس از انجام مراحل اولیه امدادرسانی، مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند.

برچسب ها: حوادث رانندگی ، امداد و نجات
خبرهای مرتبط
تصادف مرگبار در بابل با یک کشته و ۲ زخمی
جان باختن ۳ کودک در سانحه شدید رانندگی در بابل
کاهش ۷ درصدی مرگ‌های حوادث رانندگی در مازندران 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترافیک در جاده چالوس و هراز سنگین است
آخرین اخبار
ترافیک در جاده چالوس و هراز سنگین است
میزبانی اردوی تیم ملی جودو نونهالان به چالوس رسید
دعوت ۴ مازندرانی به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان
گامی بلند برای تبدیل بنادر مازندران به قطب واردات کالا‌های اساسی کشور
تمدید معافیت‌های ویژه در پرداخت پذیره اماکن وقفی مازندران
بیش از ۴۰ درصد برنج کشور در مازندران تولید می‌شود؛ نشاکاری ۱۵۵ هزار هکتار از شالیزار‌ها
برداشت کلزا زیر ذره‌بین نظارت؛ آغاز معاینه فنی در فصل برداشت
مرگ خاموش بنای تاریخی" خانه سلمان " در بابل + فیلم