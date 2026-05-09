باشگاه خبرنگاران جوان - فایل‌های صوتی فاش‌شده که به عنوان بخشی از رسوایی «هندوراس‌گیت» منتشر شده‌اند، دست داشتن «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تضمین آزادی «خوان اورلاندو هرناندز»، رئیس‌جمهور سابق هندوراس، و حمایت او از تلاش‌های گسترده‌تر برای تضعیف دولت‌های مترقی در آمریکای لاتین را آشکار کرده‌اند.

این فایل‌های صوتی که توسط روزنامه «دیاریو رد ان آمریکا لاتینا» و وبگاه «هندوراس‌گیت» منتشر شده‌اند، نشان‌دهنده هماهنگی بین هرناندز، متحدان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، خاویر پلگرینی، رئیس‌جمهور آرژانتین، و چهره‌های مرتبط با اسرائیل برای ایجاد یک پلتفرم رسانه‌ای دیجیتال با هدف انتشار اطلاعات نادرست علیه دولت‌های مکزیک، برزیل و کلمبیا هستند.

طبق گزارش‌ها، این پروژه در پی هدف قرار دادن دولت‌های کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، و گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا بوده است.

بنا به گزارش‌ها، یکی از مکالمات فاش‌شده شامل بحثی بین هرناندز و نصری اسفوره، رئیس‌جمهور فعلی هندوراس، در مورد طرح‌هایی برای ایجاد یک «هسته اطلاعاتی» مستقر در ایالات متحده برای اداره یک پلتفرم خبری آمریکای لاتین فراتر از دسترس مقامات هندوراس است.

رهبر سابق هندوراس ادعا کرد که این ابتکار از حمایت جمهوری‌خواهان نزدیک به ترامپ برخوردار بوده و توسط میلی تأمین مالی شده است.

در یکی از این مکالمات ضبط شده، هرناندز گفت: «ما یک هسته از ایالات متحده ایجاد خواهیم کرد. پرونده‌هایی علیه مکزیک و کلمبیا و به‌ویژه علیه هندوراس در حال بررسی است.»

این خبر پس از آنکه سایر مکالمات نشان داد که نتانیاهو «نقش محوری» در مذاکرات برای آزادی هرناندز از زندان داشته است، توجه بیشتری را به خود جلب کرد.

هرناندز، معروف به «JOH»، در سال ۲۰۲۴ در نیویورک به جرم قاچاق مواد مخدر به ۴۵ سال زندان محکوم شد، پس از آنکه دادستان‌های آمریکایی او را به کمک به قاچاق صد‌ها تن کوکائین به ایالات متحده متهم کردند.

طبق فایل‌های صوتی فاش‌شده، تصمیم ترامپ برای عفو هرناندز قبل از انتخابات هندوراس به یک توافق ژئوپلیتیکی گسترده‌تر با مشارکت شبکه‌های طرفدار اسرائیل مرتبط بوده است. در یکی از این فایل‌ها، هرناندز می‌گوید: «پول عفو از ابتدا از طرف شما نبوده است. این فایل‌ها توسط گروهی از خاخام‌ها و افرادی که از اسرائیل حمایت می‌کنند، تهیه شده است.»

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مجید صمدی
۰۸:۵۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل
