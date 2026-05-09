بهار در بوستان خانواده کازرون، فضایی پر از طراوت، رنگ، شادی و آرامش را خلق کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - پس از عبور از درِ بوستان، فضایی با اصالت معماری ایرانی در هشتیِ باصفایش موج میزند. در دو سوی این فضای دلنشین، اتاقهایی با نشیمنگاههایی قرار گرفته اند که با چند پله میتوان به آنها رسید. اتاقها، با طاقچههایی هلالی و قوسی شکل، زیبایی خاصی به فضا بخشیدهاند. در زیر این اتاقها نیز، زیرزمینهایی تعبیه شده که مجموعاً هنر معماری غنی ایران را به نمایش میگذارند.
پس از هشتی، منظرهای چشمنواز از حوض آب و فوارههای بوستان پدیدار میشود؛ جایی که آب و طبیعت در هم آمیخته و تابلویی بیبدیل خلق کردهاند.
اکنون، بهار با تمام شکوه خود، دامن طبیعت بوستان خانواده در کازرون را آراسته و منظرههایی روحنواز پدید آورده است. در امتداد حوض و در نقاط مختلف بوستان، درختان و گیاهان گوناگون، جلوهگری میکنند. گلهای رنگارنگ قرمز، صورتی، زرد و سفید همچون رز، شکوفا شدهاند. درختان توت، بارور از میوه، و درختان انار، پر از شکوفههای زیبا، خودنمایی میکنند. نخلهای بلندقامت نیز با برگهای چترگونه خود، سایههایی دلنشین در گوشه و کنار باغ ایجاد کردهاند.
در این فصل دلانگیز، هیاهوی زندگی و شادی در بوستان طنینانداز است. صدای خندههای کودکان که با شور و هیجان در نقاط مختلف باغ بازی میکنند به گوش میرسد.
در این محوطه چشم نواز و باصفا، جمع زیادی از خانوادهها کنار هم حضور دارند و از فضای آرامبخش اطرافشان بهره میبرند. بعضی روی چمنهای سبز دور هم گرد آمدهاند و غرق تماشای زیباییهای طبیعت شدهاند. عدهای دیگر نیز روی نیمکتها نشستهاند و با گفتوگو و معاشرت، لحظات خوش و آرامی را سپری میکنند.
بوستان خانواده (باغ موحد)، با وسعت ۳۶ هزار مترمربع، حاصل حدود ۱۳ سال تلاش و سرمایهگذاری بیش از ۵۰ میلیارد تومان است. این باغ، در کازرون، میدان امام حسین (ع)، بلوار ارتش، کوچه پمپ بنزین و در مجاورت دبیرستان فرزانگان قرار دارد.