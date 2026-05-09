رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: با گذشت حدود یک ماه از آغاز برداشت گندم در استان، تاکنون بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ تن گندم نان و بذری از کشاورزان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علیرضا دهمرده اظهار داشت: از این میزان، ۲۱ هزار تن مربوط به گندم نان و حدود ۵۰۰ تن مربوط به طبقات مختلف گندم بذری است.

وی با اشاره به تداوم روند خرید تضمینی گندم در استان افزود: عملیات خرید همچنان ادامه دارد و در برخی شهرستان‌های سیستان و بلوچستان این روند به تازگی آغاز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در سال زراعی جاری، ۳۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود از این سطح، حدود ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ تن محصول برداشت شود.

دهمرده همچنین گفت: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، به ازای هر کیلوگرم ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب و از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۸ هزار تن از محصول خریداری‌شده برای پرداخت مطالبات گندمکاران به بانک ارسال شده، انشاالله از هفته آینده پرداخت بهای گندم آغاز خواهد شد.

منبع  سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

 

                    

