رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: با گذشت حدود یک ماه از آغاز برداشت گندم در استان، تاکنون بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ تن گندم نان و بذری از کشاورزان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا دهمرده اظهار داشت: از این میزان، ۲۱ هزار تن مربوط به گندم نان و حدود ۵۰۰ تن مربوط به طبقات مختلف گندم بذری است.

وی با اشاره به تداوم روند خرید تضمینی گندم در استان افزود: عملیات خرید همچنان ادامه دارد و در برخی شهرستان‌های سیستان و بلوچستان این روند به تازگی آغاز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در سال زراعی جاری، ۳۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود از این سطح، حدود ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ تن محصول برداشت شود.

دهمرده همچنین گفت: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، به ازای هر کیلوگرم ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب و از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۸ هزار تن از محصول خریداری‌شده برای پرداخت مطالبات گندمکاران به بانک ارسال شده، انشاالله از هفته آینده پرداخت بهای گندم آغاز خواهد شد.

