پیشرفت پروژه خط انتقال آب پسابندر به بریس به بیش از ۹۰ درصد رسید

باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد سرگلزایی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، در جریان بازدید میدانی از تأسیسات آبرسانی سواحل مکران، از خط انتقال آب بریس، ایستگاه پمپاژ اضطراری پسابندر به بریس و همچنین تأسیسات آبشیرینکن پسابندر بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند پیشرفت این پروژهها قرار گرفت.
در این بازدید، وضعیت اجرای خط انتقال آب از پسابندر به بریس مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس گزارشهای فنی، عملیات اجرایی این پروژه تاکنون به پیشرفت بیش از ۹۰ درصد رسیده است و با تکمیل آن، بخشی از نیاز آبی مناطق ساحلی و روستاهای پیرامونی با پایداری تأمین خواهد شد.
مدیرعامل آبفای استان در این بازدید با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای تأمین و انتقال آب در نوار ساحلی جنوب استان، خواستار تسریع در تکمیل مراحل باقیمانده پروژه شد و بر لزوم بهرهبرداری هرچه سریعتر از این خط انتقال برای تقویت شبکه آبرسانی منطقه تأکید کرد.
وی همچنین با بررسی عملکرد ایستگاه پمپاژ اضطراری و تأسیسات آبشیرینکن پسابندر، بر نقش این زیرساختها در افزایش تابآوری شبکه آبرسانی، مدیریت شرایط اضطراری و تأمین پایدار آب برای ساکنان منطقه تأکید کرد.
منبع شرکت آبفا سیستان و بلوچستان