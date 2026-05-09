فرماندار شهرستان بندرلنگه گفت: در حمله شب گذشته جنگنده‌های آمریکایی به شناورهای باری و صیادی ایران نزدیک بندر خصب کشور عمان، ۶ نفر مفقود شدند.

وی افزود: ۶ فروند قایق متعلق به اهالی بندرمعلم بخش مرکزی شهرستان بندرلنگه در این حادثه هدف قرار گرفتند که در مجموع ۲۰ نفر سرنشین داشتند.

فرماندار شهرستان بندرلنگه ادامه داد: ۶ نفر در این حادثه مجروح شدند که به بیمارستان خصب منتقل شده‌اند و حال عمومی مجروحان مساعد است و هم‌اکنون در بیمارستان عمان بستری هستند. همچنین سایر سرنشینان به سلامت بازگشتند.

منبع: مهر

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
وقتی مماشات کنین و پاسخ قاطع ندید نتیجه میشه همین که می بینید
