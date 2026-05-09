باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه لبنانی الاخبار نوشت: اخیراً، صحبتهای زیادی در مورد هماهنگی نظامی بین دولت عدن و نیروهای آمریکایی برای به اصطلاح تأمین امنیت دریانوردی در دریاهای سرخ و عربی مطرح شده است. این موضوع به موضوع بحث بین «استیون فاگین»، سفیر ایالات متحده در یمن و رهبران نظامی وابسته به دولت مستعفی یمن تبدیل شده است، علاوه بر بحثهای مشابهی که توسط «عبدالشریف»، سفیر بریتانیا در یمن، انجام میشود.
این اقدامات، همزمان با بحران جاری در تنگه هرمز، نشان دهنده تلاشهای ایالات متحده و بریتانیا برای سوءاستفاده از اختلافات در یمن به منظور تحمیل حضور نظامی در نقاط حساس دریایی دو دریا، به بهانه هماهنگی و همکاری نظامی مشترک با مقامات شناخته شده بینالمللی است.
این در حالی است که واشنگتن و لندن میدانند صنعا قدرت تصمیمگیری نهایی در مورد امنیت دریایی در دریای سرخ، دریای عرب و اقیانوس هند را در اختیار دارد. لندن در ماههای اخیر بارها تأکید کرده است که هرگونه هماهنگی بین طرفهای خارجی و وفاداران به ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در این زمینه بیمعنی است. با این وجود، ایالات متحده و بریتانیا معتقدند که هماهنگی آنها با دولت عدن، حتی با وجود اینکه این دولت کنترل مؤثری بر مسیرهای دریایی ندارد، بهانهای برای مداخله تحت پوشش حفاظت از ناوبری دریایی و مبارزه با دزدی دریایی به آنها میدهد.
با وجود اینکه دولت عدن در دو سال گذشته درخواستهای متعددی را برای حمایت از قابلیتهای دریایی خود به واشنگتن، لندن و پایتختهای اتحادیه اروپا ارسال کرده است، پاسخ آنها حداقلی و محدود به تأمین مالی برنامههای آموزش نظامی برای واحدهای گارد ساحلی در جنوب یمن بوده است. با این حال، در روزهای اخیر، سفارت بریتانیا در یمن اعلام کرد که از این واحدها حمایت نظامی خواهد کرد.
سفارت در بیانیهای که در پلتفرم X منتشر شد، اعلام کرد که قایقهای رهگیر را که «قایقهای میون» نامیده شدهاند، سفارش داده است و خاطرنشان کرد که «این حمایت نظامی در چارچوب مشارکت امنیتی دریایی» بین دولت بریتانیا و دولت عدن صورت میگیرد.
در این بیانیه توضیح داده شده است که «قایقهای رهگیر در کارخانه فایبرگلاس حضرموت با کمک و بودجه بریتانیا ساخته شدهاند تا قابلیتهای گارد ساحلی را در مبارزه با قاچاق و تأمین امنیت خطوط کشتیرانی افزایش دهند».
پس از چندین جلسه که شریف با مقامات دولت عدن برگزار کرد و بر راههای تأمین امنیت ناوبری دریایی در تنگه باب المندب متمرکز بود، فاگین چندین جلسه با تعدادی از رهبران نظامی وابسته به «ائتلاف عربی» در جنوب یمن برگزار کرد.
خبرگزاری یمنی سبأ (نسخه عدن) گزارش داد که «طاهر العقیلی»، وزیر دفاع در دولت مستعفی با فاگین و «شان نیوکامب»، وابسته نظامی سفارت، در مورد چالشهای مربوط به تأمین امنیت ناوبری بینالمللی در دریای سرخ، تلاشها برای متحد کردن تشکلهای نظامی و تقویت هماهنگی نظامی برای تأمین امنیت آبراهها بحث و گفتوگو کرد.
به گفته این خبرگزاری، العقیلی بر لزوم «حمایت از قابلیتهای دولت عدن برای مقابله با تهدیدات جنبش انصارالله» تأکید کرد و آمادگی خود را برای افزایش هماهنگی با نیروهای آمریکایی در منطقه برای به اصطلاح محافظت از خطوط کشتیرانی دریایی ابراز داشت.
از سوی دیگر، یک منبع نظامی نزدیک به دولت عدن به الاخبار گفت: «ایالات متحده هیچ حمایت نظامی واقعی از ما نکرده است و هدف آمریکا صرفاً سوءاستفاده از ضعف نیروی دریایی دولت عدن برای تقویت حضور نظامی خود در دریاهای سرخ و عربی است.»
«رشاد العلیمی»، رئیس شورای ریاست جمهوری مستعفی یمن که در حال حاضر در ریاض است، در اوایل فوریه پیشنهادی را برای بینالمللی کردن وضعیت دریای سرخ و تنگه باب المندب به بهانه محافظت از امنیت دریایی در برابر انصارالله و تضمین جریان زنجیرههای تأمین به ایالات متحده ارائه داد. این پیشنهاد نیز در آن زمان هیچ پاسخی دریافت نکرد.