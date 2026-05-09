باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نگار شیخ پور - موکب فرهنگی «مردمان شهر مهربانی» به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد، این روز‌ها به یکی از فضا‌های پرمخاطب و صمیمی شهر تبدیل شده و هر شب میزبان جمع زیادی از خانواده‌ها، نوجوانان و علاقه‌مندان به برنامه‌های فرهنگی و هنری است.

این موکب که در میدان آیت‌الله دهکردی برپا شده، با اجرای برنامه‌های متنوع تلاش دارد فضایی صمیمی، فرهنگی و خانوادگی برای شهروندان فراهم کند. پخش زنده برنامه‌های رادیویی شبکه استانی جهان‌بین، اجرای فعالیت‌های هنری ویژه کودکان و نوجوانان و توزیع محصولات فرهنگی از جمله بخش‌های مورد استقبال این مجموعه است.

برگزاری کارگاه نقاشی کودک، نقاشی صورت، اهدای پرچم جمهوری اسلامی ایران و پوستر «رهبر شهید» در کنار پذیرایی از حاضران، از دیگر برنامه‌هایی است که حال‌وهوایی متفاوت به این موکب فرهنگی بخشیده است.