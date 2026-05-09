خدمات حمل و نقل درون‌شهری در طول شبانه روز در مکه مکرمه ارائه می‌شود و زائران ایرانی از هتل‌ها به مسجدالحرام و بالعکس منتقل می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت؛ با توجه به فاصله محل اسکان برخی هتل‌های زائران ایرانی تا مسجدالحرام، خدمات حمل و نقل درون‌شهری در طول شبانه روز در مکه مکرمه ارائه می‌شود و زائران از هتل‌ها به مسجدالحرام و بالعکس منتقل می‌شوند.

فعالیت واحد حمل و نقل درون‌شهری از شامگاه یکشنبه سیزدهم اردیبهشت‌ماه و همزمان با ورود نخستین کاروان‌های زائران ایرانی به مکه آغاز شده است.

در حال حاضر این عملیات با ۳۳ دستگاه اتوبوس انجام می‌شود و تعداد ناوگان در روز‌های آینده به ۶۷ دستگاه افزایش خواهد یافت.

امسال با توجه به کاهش تعداد زائران ایرانی به حدود ۳۰ هزار نفر، ایستگاه‌های حمل و نقل درون‌شهری در سه ایستگاه «اجیاد»، «جمرات» و «کدی» فعال شده‌اند.

نحوه ارائه خدمات در این ایستگاه‌ها متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که زائران مستقر در مسیر اجیاد با استفاده مستقیم از اتوبوس‌ها به حرم منتقل می‌شوند، اما زائران مسیر‌های جمرات و کدی پس از رسیدن به پایانه‌ها، از خطوط اتوبوس‌های عمومی و همگانی برای ادامه مسیر استفاده می‌کنند که این خدمات نیز بدون دریافت هزینه اضافی در اختیار حجاج ایرانی قرار دارد.

سازمان حج و زیارت برای تمامی هتل‌های محل اسکان زائران خدمات حمل و نقل پیش‌بینی کرده است؛ به‌طوری که حتی برای هتل‌هایی با فاصله حدود ۵۰۰ متر تا حرم نیز سرویس رفت و برگشت در نظر گرفته شده است.

خدمات حمل و نقل درون‌شهری تا پایان حضور زائران ایرانی در مکه مکرمه به‌صورت منظم و مستمر ادامه خواهد داشت.

تدارک ۶۷ دستگاه اتوبوس درون شهری برای جابجایی حجاج
