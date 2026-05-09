مرکز این زلزله که در ساعت ۷:۴۳ و ۳۷ ثانیه ثبت شد در حوالی کوهدشت گزارش شده‌است.

این زمین‌لرزه در عمق ۷ کیلومتری زمین رخ داده و نزدیکی آن به مناطق مسکونی باعث شد لرزش در شهر‌ها و روستا‌های اطراف به‌وضوح احساس شود.

کانون زلزله در مختصات ۳۳.۵۷ درجه شمالی و ۴۷.۴۰ درجه شرقی قرار داشته است.

نزدیک‌ترین نقاط به رومرکز زلزله، گراب در فاصله ۱۸ کیلومتری، کونانی در فاصله ۱۹ کیلومتری و کوهدشت در فاصله ۲۰ کیلومتری اعلام شده‌اند.

عباس حسن‌پور، رئیس جمعیت هلال‌احمر کوهدشت اعلام کرده که بلافاصله پس از وقوع زمین‌لرزه، وضعیت مناطق نزدیک به کانون زلزله از طریق تماس با مسئولان محلی پیگیری شده‌است.

او گفته با امدادگران، بخشدار و معاون شهردار کونانی صحبت کرده و طبق گزارش‌های دریافتی، تاکنون هیچ خسارتی از وقوع زلزله ثبت نشده‌است.

منبع: مرکز زلزله نگاری