باشگاه خبرنگاران جوان - اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح مفاهیم حقوقی پیش‌فروش ساختمان و مشارکت در ساخت و الزامات قانونی جدید، از تغییرات مهم در فرآیند تنظیم و ثبت این قرارداد‌ها خبر داد.

وی در توضیح مفهوم پیش‌فروش ساختمان اظهار کرد: پیش‌فروش به معنای فروش یک ساختمان قبل از ساخت یا پیش از تکمیل آن است و در واقع نوعی تعهد فروشنده به احداث یا تکمیل بنا و تحویل آن در موعد مقرر به خریدار محسوب می‌شود.

قویدل همچنین درباره قرارداد مشارکت در ساخت گفت: هرگاه یک یا چند مالک عرصه و زمین با اشخاص حقیقی یا حقوقی برای احداث بنا در زمین با شرایط مشخص توافق کنند، این قرارداد مشارکت در ساخت تلقی می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ماده ۱۴ «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تصریح کرد: سازمان ثبت مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحد‌های هر طبقه بوده و توسط مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی تأیید شده است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم کند و برای هر واحد، شناسه یکتا اختصاص دهد.

وی تأکید کرد: تنظیم سند رسمی برای اعمال حقوقی موضوع ماده یک این قانون، صرفاً با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکان‌پذیر خواهد بود.

قویدل در ادامه به ماده یک اصلاحی قانون پیش‌فروش ساختمان اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، هر قراردادی با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری برای ساخت و تحویل واحد ساختمانی توافق کند، یا هر قراردادی که شخصی متعهد به ساخت و تحویل واحد مشخصی در برابر دیگری شود، همچنین هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از این قراردادها، در حکم پیش‌فروش ساختمان محسوب می‌شود.