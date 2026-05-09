باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای کشور، اظهار کرد: اکنون ترافیک در آزادراه قزوین – کرج – تهران در حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محدوده وردآورد سنگین است.
وی افزود: در آزادراه ساوه – تهران در محدوده نسیمشهر تا احمدآباد مستوفی، محور شهریار – تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین – تهران محدوده قلعهنو نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.
سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی، تصریح کرد: محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه در ارتفاعات دارای مهگرفتگی و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شده است.
وی از بارش باران و مهگرفتگی در برخی محورهای استانهای خراسان شمالی و گلستان خبر داد و گفت: در برخی محورهای استان مازندران نیز پدیده مهگرفتگی مشاهده میشود.
جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره محورهای مسدود شریانی گفت: محور قدیم بستانآباد – میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قرهچمن – کوهسالار علیا – سهراهی ترکمانچای – راه روستایی چپقلو – میانه و همچنین قرهچمن – راه فرعی هشترود – میانه انجام میشود.
وی افزود: محور پاتاوه – دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود اعلام شده است.
سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سیسخت – پادنا و وازک – بلده نیز به دلیل انسداد فصلی مسدود است.
منبع: پلیس راهور