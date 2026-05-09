جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در برخی محور‌های منتهی به تهران خبر داد و گفت: اکنون ارتفاعات محور‌های شمالی مه‌گرفتگی گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور، اظهار کرد: اکنون ترافیک در آزادراه قزوین – کرج – تهران در حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محدوده وردآورد سنگین است.

وی افزود: در آزادراه ساوه – تهران در محدوده نسیم‌شهر تا احمدآباد مستوفی، محور شهریار – تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین – تهران محدوده قلعه‌نو نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت جوی محور‌های شمالی، تصریح کرد: محور‌های چالوس، هراز و فیروزکوه در ارتفاعات دارای مه‌گرفتگی و سایر محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شده است.

وی از بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محور‌های استان‌های خراسان شمالی و گلستان خبر داد و گفت: در برخی محور‌های استان مازندران نیز پدیده مه‌گرفتگی مشاهده می‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره محور‌های مسدود شریانی گفت: محور قدیم بستان‌آباد – میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیر‌های جایگزین قره‌چمن – کوهسالار علیا – سه‌راهی ترکمانچای – راه روستایی چپقلو – میانه و همچنین قره‌چمن – راه فرعی هشترود – میانه انجام می‌شود.

وی افزود: محور پاتاوه – دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود اعلام شده است.

سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: محور‌های گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا و وازک – بلده نیز به دلیل انسداد فصلی مسدود است.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: پلیس راهور ، وضعیت راه‌ها
خبرهای مرتبط
ارائه خدمات ترافیکی حضوری پلیس راهور در ۳ منطقه از تهران
اعمال قانون بیش از ۶۲ هزار راننده متخلف در پایتخت
تشریح وضعیت ترافیکی معابر پایتخت در صبح شنبه
تردد روان در محور‌های شمالی کشور/ بارش باران در فیروزکوه و مه‌گرفتگی در ارتفاعات چالوس
توصیه‌های پلیس درباره ورزش باد و طوفان در تهران/ در محل‌های ناامن توقف نکنید
چالوس یک‌طرفه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نسرین ستوده با قرار کفالت آزاد شد
روایت دستگیری و اجرای حکم قصاص قاتل شهید دهقانی
۱۰۲۵ متقاضی حج ۱۴۰۵ ویزای الکترونیکی دریافت کردند
جنگ تحمیلی ظرفیت‌ها و آمادگی‌های عملیاتی هلال‌احمر را تقویت کرد
آخرین اخبار
روایت دستگیری و اجرای حکم قصاص قاتل شهید دهقانی
نسرین ستوده با قرار کفالت آزاد شد
جنگ تحمیلی ظرفیت‌ها و آمادگی‌های عملیاتی هلال‌احمر را تقویت کرد
۱۰۲۵ متقاضی حج ۱۴۰۵ ویزای الکترونیکی دریافت کردند
تهیه طرح مرمت بافت تاریخی بازار بزرگ تهران ظرف یک ماه
اصلاح محتوای آموزشی مرتبط با اعتیادِ کتب درسی
آماده‌باش نیرو‌های هلال‌احمر در ۱۸ استان
جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز یکطرفه می‌شود
حضور مسئولان وزارت ورزش در اختتامیه «پاتوق جوانان تهران»
سمپاشی درختان سرخه‌حصار برای پیشگیری از شیوع آفت سوسک پوستخوار
کشف بیش از ۱۴۰۰ تن برنج احتکار شده در تهران
آغاز مسافرگیری ایستگاه متروی تختی از امروز
محسنی اژه‌ای: انسجام ملی، اصلی‌ترین سرمایه در جنگ ترکیبی است
نظارت جدی دادستانی تهران بر ایمنی ساختمان‌ها
تنفس قابل قبول هوا در پایتخت
توقف امحای کارت خودرو/ اول تا ۱۵ خرداد مدارک عودتی ارسال خواهد شد
جاسوس آموزش دیده موساد اعدام شد
ورود بیش از ۲۶ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی