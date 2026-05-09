باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - اسداله تیموری‌یانسری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، با اشاره به استمرار روند صادرات محصولات کشاورزی، گفت: صادرات کشاورزی مازندران ادامه دارد و این مهم با تمرکز بر ارتقای کیفیت، تنظیم بازار و تقویت مسیر‌های صادراتی دنبال می‌شود.

او افزود: در همین راستا، کیوی با ۲۵۳۱ محموله و مجموع وزن ۵۶۰۶۴ تن صادر شده است.

تیموری‌یانسری گفت: همچنین مرکبات با ۴۳۴۹ محموله و مجموع وزن ۹۴۰۹۹ تن به کشور‌های هدف ارسال شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران افزود: کشور‌های هدف شامل اوراسیا، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمستان و نیز کشور‌های همسایه است و رایزنی‌ها برای توسعه بیشتر بازار‌ها همچنان ادامه دارد.

او در پایان با تأکید بر نقش صادرات کشاورزی در اقتصاد مقاومتی، گفت: صادرات علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای تولیدکنندگان، به حمایت از ارزش افزوده برای کشاورزان و تقویت اقتصاد روستایی و تولید کمک می‌کند و مسیر توسعه صادراتی استان را پیش می‌برد.