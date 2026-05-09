معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: نصب یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه کاهنده مصرف آب در سال گذشته یک اقدام مهم و اثربخش در مدیریت مصرف آب استان تهران بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - نصب کاهنده‌های مصرف آب از مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین ابزار‌های مدیریت تقاضا در بخش خانگی است که ضمن کاهش محسوس مصرف، به کاهش هزینه خانوار و حفظ منابع آبی استان نیز کمک می‌کند.

در ادامه فریبرز صالحی معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و عوامل مؤثر در بازار، احتمال افزایش قیمت تجهیزات کاهنده مصرف آب در سال جاری وجود دارد. افزایش هزینه مواد اولیه، تورم عمومی و همچنین افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و نصب از جمله عواملی است که می‌تواند بر قیمت این تجهیزات اثرگذار باشد.

او افزود: البته در صورتی که اجرای این طرح به‌صورت رایگان یا یارانه‌ای توسط دولت انجام شود، هزینه‌ای متوجه مشترکان نخواهد بود و اجرای این برنامه در مقیاس کلان در مقایسه با هزینه‌های سنگین توسعه منابع جدید آب، بسیار ناچیز و مقرون‌به‌صرفه محسوب می‌شود.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان تهران درباره نحوه دریافت این تجهیزات توسط مشترکان اظهار کرد: شهروندان برای نصب ابزار‌های کاهنده و بهینه‌ساز مصرف آب می‌توانند با سامانه ۱۲۲ تماس بگیرند یا به نواحی شرکت آب و فاضلاب مراجعه کنند. پس از ثبت درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب و ارائه مشخصات اشتراک از جمله شناسه قبض، هماهنگی لازم برای اعزام تیم نصب یا دریافت تجهیزات انجام خواهد شد.

صالحی با اشاره به اجرای این طرح در سال گذشته گفت: نصب یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه کاهنده مصرف آب در سال گذشته یک اقدام مهم و اثربخش در مدیریت مصرف آب استان تهران بوده است، زیرا این ابزار‌ها سریع‌ترین راه کاهش مصرف آب، کم‌هزینه‌ترین روش مدیریت تقاضا و مؤثرترین ابزار کاهش فشار بر منابع آبی به شمار می‌روند. توسعه این برنامه و پوشش کامل مشترکان خانگی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از بحران آب تهران ایفا کند. این طرح به‌طور هدفمند بر روی گروه‌های مختلف مشترکان اجرا شد که شامل مشترکان خانگی و غیرخانگی بوده است.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان تهران توضیح داد: در بخش خانگی تمرکز اصلی بر مشترکان پرمصرف و بدمصرف بوده است. پرمصرف‌ها شامل مشترکانی هستند که بیش از الگوی مصرف آب استفاده می‌کنند و بدمصرف‌ها نیز افرادی هستند که به دلیل الگوی مصرف نامتعارف، هدررفت داخلی در منازل یا استفاده از تجهیزات قدیمی مصرف بالایی دارند. هدف‌گذاری این گروه‌ها به دلیل سهم بالای آنها در افزایش مصرف آب شهری بسیار مؤثر بوده است این طرح علاوه بر مشترکان خانگی، طیف گسترده‌ای از مشترکان غیرخانگی را نیز شامل شده است. در این میان مراکز عمومی و دولتی از جمله ادارات، سازمان‌ها، نهاد‌ها و ساختمان‌های دولتی که مصرف بالایی دارند، در اولویت اجرای طرح قرار گرفتند.

او ادامه داد: همچنین مراکز آموزشی مانند مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مؤسسات آموزشی و خوابگاه‌ها نیز در این طرح پوشش داده شدند. علاوه بر این، اماکن مذهبی شامل مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، اماکن زیارتی و مراکز قرآنی نیز از دیگر بخش‌هایی بودند که اجرای تجهیزات کاهنده مصرف آب در آنها انجام شد. مجتمع‌های تجاری، مراکز خرید، بازار‌ها و پاساژ‌ها نیز به دلیل مصرف قابل توجه آب در زمره اولویت‌های اجرای این طرح قرار گرفتند و نصب تجهیزات کاهنده در این بخش‌ها با هدف کاهش مصرف واقعی آب شهری انجام شد.

او تأکید کرد: در مجموع اجرای این طرح تنها محدود به منازل مسکونی نبوده و دامنه آن شامل پرمصرف‌های خانگی، بدمصرف‌های خانگی، بخش‌های دولتی و عمومی، اماکن مذهبی، مراکز آموزشی و همچنین مراکز تجاری و پاساژ‌ها بوده است. این نگاه چندبخشی موجب افزایش اثربخشی طرح و دستیابی به کاهش مصرف در بسیاری از مشترکان شده است.

