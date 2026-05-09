دکتر «یحیی ابو زکریا» تحلیلگر مطرح الجزایری، درباره روش نامعقولی که شیوخ امارات در رفتار با ایران در پیش گرفتهاند نکته جالبی دارد که بهشدت مورد توجه جهان عرب قرار گرفته است.
نوشته او این است: «به امارات نه چندان عربی و نه چندان متحد ... ایران لیبی نیست و سودان هم نیست و شما نه فقط با آتش بازی میکنید بلکه موجودیت کوتاه خود را در تاریخ و جغرافیا به خطر میاندازید».
در همین مطلب کوتاه، ابو زکریا حداقل ۵ نکته مهم را به شیوخ امارات گوشزد کرده که خطای استراتژیک آنها را به رخ میکشد. نکته اول اینکه شما دولتمردان امارات، عرب نیستید، زیرا اگر عرب واقعی بودید در برابر آنهمه ظلمی که صهیونیستها به عربها در غزه و کرانه باختری و لبنان و سوریه کردند بیتفاوت نبودید.
نکته دوم اینکه امارات که در عنوان رسمی خود کلمه «متحد» را هم قرار داده، اکنون با اعتراضاتی که تعدادی از امیرنشینهای امارات از جمله شارجه به سیاست خارجی آلنهیان به ویژه در وابستگی به رژیم صهیونیستی دارند، نمیتواند ادعای متحد بودن کند زیرا در معرض تجزیه قرار دارد.
سومین نکته اینکه شما شیوخ امارات به لیبی دستاندازی کردید و به دلیل ضعف آن کشور تا حدودی توانستید به اهداف غارتگرانه و سلطهجویانه خود برسید ولی این واقعیت را نفهمیدهاید که ایران با لیبی فرق دارد.
نکته چهارم اینکه همین اشتباه را در مقایسه ایران با سودان مرتکب شدهاید. در سودان به دلیل جنگهای داخلی توانستید دهها هزار نفر را قتلعام کنید و طلاهای آن کشور را به غارت ببرید و به کسی هم پاسخگو نباشید ولی این بازی را در ایران نمیتوانید تکرار کنید. امارات از یک استان کوچک ایران هم کوچکتر است و شما با ورود به شیطنت علیه ایران در حال بازی کردن با دم شیر هستید.
و پنجمین نکته اینکه شما شیوخ امارات از نظر سابقه تاریخی و اندازه جغرافیائی بهقدری حقیر هستید که به محض ورود به آتشبازی با ایران، موجودیت خود را از دست خواهید داد بطوری که هم در سپهر سیاسی و هم از نقشه منطقه حذف خواهید شد.
این سخن دکتر یحیی زکریا، یادآور سخن آیتالله هاشمی رفسنجانی در یکی از خطبههای نماز جمعه تهران در دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله عراق علیه ایران است که خطاب به شیوخ جنوب خلیج فارس ازجمله شیوخ امارات گفته بود شما در کاخهای شیشهای هستید و به آنها هشدار داده بود که کاخهایتان حتی در برابر سنگپرانی هم قدرت تابآوری ندارند؛ بنابراین به نفعتان است علیه ایران شیطنت نکنید.
سایر دولتمردان ایرانی هم بارها در دهههای گذشته از جمله در ماهها و هفتههای قبل از شروع جنگ تحمیلی سوم به سران شیخنشینهای جنوب خلیج فارس درباره استفاده آمریکا از خاک آنها برای حمله به ایران هشدار دادند ولی نخواستند و یا نتوانستند مانع آمریکا شوند.
در این میان، شیوخ امارات شرارت به خرج دادند و بعد از آنکه نیروهای مسلح ایران در جنگ تحمیلی سوم سران کشورهای جنوب خلیج فارس را با زدن پایگاههای آمریکایی در این کشورها گوشمالی داد، باز هم آلنهیان زباندرازی میکنند و با اقدامات شرورانه خود همچون رژیم صهیونیستی بر طبل جنگ میکوبند.
به نظر میرسد شیخ امارات به سیلی محکمتری نیاز دارد تا این واقعیت را درک کند که به قول دکتر یحیی زکریا، ایران نه لیبی است و نه سودان و اعضای خاندان آلنهیان نباید گندهتر از دهان خود حرف بزنند و پایشان را نباید از گلیم خود درازتر کنند.
مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در طول دهههای گذشته در برابر همراهیهای آل نهیان با رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه امنیت منطقه و توطئه علیه ایران خویشتنداری زیادی کردند و اکنون زمان آنست که شیوخ امارات بفهمند آمریکا و اسرائیل نه خیرخواه ملتها و دولتهای منطقه هستند و نه قدرت تأمین امنیت آنها را دارند.
دکتر یحیی زکریا وقتی با این سؤال خبرنگار عرب مواجه میشد که شما که یک عرب هستید چرا از عربها حمایت نمیکنید و به آنها اعتراض دارید؟ گفت: «این یک خیال باطل است که آمریکا فقط نفت این منطقه را میخواهد. آمریکا میخواهد هویت اسلامی را محو کند و این توطئه مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی شامل تمام ملتهای مسلمان و کشورهای اسلامی میشود و اختصاصی به عربها ندارد. ما نباید اجازه بدهیم سران کشورهای عرب راه را برای اجرای این توطئه هموار کنند».
زمان زیادی برای درک واقعیت آنچه در منطقه میگذرد باقی نمانده و آل نهیان باید تکلیف خود را با منافع ملی و هویت اسلامی ملتهای منطقه روشن کنند. آنها یا باید با ملتها همراه شوند و یا چمدانهای پر از طلاهائی که از سودان و لیبی غارت کردهاند را ببندند و به جای امنی پناه ببرند.
منبع: سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی