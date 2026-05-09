باشگاه خبرنگاران جوان - ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق، بزرگراه‌های شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد کم کم در حال شکل گیری است.

مسیر شرق به غرب بزرگراه‌های شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، صدر ازبزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی ترافیک در حال شکل گرفتن است.

مسیر جنوب به شمال بزرگراه‌های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک در حال شکل گیری است.

پلیس راهور تهران بزرگ توصیه کرد؛ رانندگان لطفا با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی نسبت به خودرو جلویی در سطح شهر حرکت کنید چرا که طبق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در صورتی که فرد با سرعت بیش از حد مجاز، رانندگی نماید مشمول اعمال قانون شده در نتیجه نمره منفی برای وی منظور می‌شود.