ژان لوک ملانشون، نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه، در مصاحبه‌ای با کانال LCI، رژیم صهیونیستی را خطرناک‌ترین رژیم در منطقه و جهان خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ژان لوک ملانشون، نامزد ریاست جمهوری فرانسه، اسرائیل را «خطرناک‌ترین» در منطقه و جهان برشمرد و از کابینه بنیامین نتانیاهو به دلیل «جنگ‌افروزی» و حمله به کشور‌های همسایه انتقاد کرد.

به گزارش از روسیا الیوم، ملانشون در مصاحبه‌ای با کانال فرانسوی LCI با بیان اینکه سخنانش خطاب به مقامات فعلی رژیم اسرائیل است، گفت: اسرائیل طرفی است که به دنبال تشدید نظامی در منطقه است و مرتکب نسل‌کشی می‌شود.

در همین زمینه، ملانشون گفتگویی را که با یک مقام نظامی سازمان ملل داشته است، بازگو کرد که در آن درباره موضع نیرو‌های سازمان ملل در صورت حمله اسرائیل به لبنان پرسیده است. به گفته ملانشون، پاسخ این بود که «دستورات مبنی بر عقب‌نشینی صادر شده است.»

ملانشون به شدت از این موضع انتقاد کرد و خروج نیرو‌های حافظ صلح را مغایر با اصل ماموریت آنها دانست.

او اظهار داشت که نقش آنها باید جدا کردن طرفین باشد، نه عقب‌نشینی از مناطق درگیری.

وی افزود که فرانسه حمله به سربازان خود را تحمل نمی‌کند و به همین ترتیب پاسخ خواهد داد

برچسب ها: انتخابات فرانسه ، ریاست جمهوری فرانسه ، رژیم اسرائیل
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
فرانسه هم کثیف ترین و لاشخورترین کشور اروپاست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
فعلا یک نفر در اروپا شجاعت به خرج داد و این جمله تاریخی را گفت که اسرائیل برای جهان و منطقه خطر ناک است
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۱۰:۲۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ببینید اسرائیل به چه فصاحت و دریوزگی افتاده است که اینان که دز سی سال پیش برای جلب آرا باید دم لابی های صهیونیستی را می دیدن اینک برای بدست آوردن آرای عمومی در انتخابات باید ضد صهیونیست باشند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
خودتون ساختینش خودتونم باید نابودش کنین
