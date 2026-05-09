کمیته ملی المپیک طی پیامی قهرمانی تیم ملی وزنه برداری جوانان در رقابت‌های جهانی مصر را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- در متن پیام تبریک فوق آمده است، قهرمانی مقتدرانه تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ اسماعیلیه مصر آنهم با کسب ۶ مدال طلا، ۷ نقره، ۱ برنز اخذ ۵۲۰ امتیاز و عنوان قهرمانی رقابت‌ها دل مردم عزیزمان را شاد کرد.
این موفقیت ارزشمند و غرورآفرین که هم در مجموع امتیازات و هم در مجموع تعدادمدال‌ها بدست آمد بیانگر برنامه ریزی و زحمات شبانه روزی و نویدبخش آینده‌ای درخشان برای وزنه‌برداری کشورمان است تا شاهد 
نمایش خیره‌کننده و غیرتمندانه وزنه برداران جوان کشورمان در این رقابت‌ها باشیم.
کمیته ملی المپیک ضمن تبریک این قهرمانی ارزشمند به مردم شریف ایران، جامعه ورزش به خصوص خانواده وزنه برداری و مسئولان زحمتکش فدراسیون، مربیان و آینده سازان این رشته المپیکی، به همه آنها خدا قوت و دست مریزاد گفته و برای نمایندگان شایسته وزنه برداری کشورمان در دیگر رقابت‌های پیش رو بخصوص بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا و مسابقات کسب سهمیه المپیک لس آنجلس آرزوی موفقیت دارد.

