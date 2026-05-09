باشگاه خبرنگاران جوان - ترامپ را در بسیاری از نقاط جهان به عنوان رئیس جمهوری می‌شناسند که زیاد حرف می‌زند و البته بی‌ربط، متناقض و متوهمانه سخن می‌گوید. برخی رسانه‌های جهان از جمله رسانه‌های آمریکایی، ترامپ را مستقیما یا غیرمستقیم «دروغگو» می‌خوانند. او معمولا هرچند سعی می‌کند از موضع قدرت حرف بزند اما خودش هم می‌داند که حداقل در ایران، کسی او را جدی نمی‌گیرد. او حتی می‌داند که در هر نقطه از جهان، او را چگونه می‌شناسند و چگونه صدا می‌زنند؛ مثلا این که برخی‌ها او را «سگ زرد» می‌دانند و حتی با همین مضمون علیه او شعر و سرود حماسی ساخته‌اند! بنابراین خودش هم می‌داند که صدای چنین حیوان و موجودی شاید برای عده اندکی ترسناک باشد اما حنای این سگ زرد برای کمتر کسی در ایران رنگ دارد‍!

اینکه با هرکس باید مثل خودش و در قامت و جایگاه خودش سخن گفت، یک واقعیت است. با شخصی مثل ترامپ که جهان را به سمت ناامنی و آشوب و جنگ می‌برد و بی‌رحمانه دست به کشتار مردم بی‌گناه از جمله زنان، کودکان و دانش‌آموزان می‌زند، نمی‌توان با ادبیات محترمانه سخن گفت؛ چه در یادداشت رسانه‌ای و چه در میدان جنگ! او ادبیات صلح‌آمیز و آرام را نمی‌فهمد و ترجیح می‌دهد خوی همان جانوری را داشته باشد که او را با همان عنوان می‌شناسند. او در سراسر جهان، پاچه می‌گیرد؛ در ونزوئلا، کوبا، مکزیک، غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس و حتی در لانه‌ی خود «سگ زرد» یعنی «کاخ سفید»!

سخنان متناقض و متوهمانه ترامپ، در جریان اتفاقات شامگاه پنجشنبه در تنگه هرمز نیز مشهود بود. ماجرا از آنجا شروع شد که گزارش‌ها حاکی از وقوع تحرکات نظامی در تنگه هرمز و فعال شدن سامانه‌های پدافندی در بخش‌هایی از استان هرمزگان بود؛ رخدادی که به سرعت در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بازتاب یافت. در حالی که برخی منابع از حمله به نقاطی در قشم و بندرعباس سخن گفتند، گزارش‌های دیگری نیز از اقدام متقابل نیروهای مقتدر ایرانی علیه ناوشکن‌ها و شناورهای نظامی آمریکا در منطقه خبر دادند.

همزمان با این تحولات، برخی رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند ارتش آمریکا مناطقی در جزیره قشم و بندرعباس را هدف قرار داده است. وب‌سایت شبکه فاکس‌نیوز به نقل از یک «منبع نظامی» گزارش داد که این اقدام به معنای آغاز جنگ جدیدی علیه ایران نیست؛ عبارتی که نشان می‌دهد حتی در روایت رسانه‌های آمریکایی نیز تلاش شده سطح تنش محدود و کنترل‌شده توصیف شود. گویا آمریکایی‌ها در تلاش ناموفق برای حفظ وجهه خود، قصد دارند اوضاع را چندان غیرعادی جلوه ندهند تا مجبور به رویارویی و مواجهه با قدرت نظامی خیره‌کننده ایران نباشند و بیش از این در غرب آسیا و افکار عمومی کل جهان زیر سوال نروند!

در مقابل، منابع ایرانی از اقدام متقابل خبر دادند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این تحرکات، شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را هدف قرار داده‌اند؛ موضوعی که رسانه‌های مطرح جهانی نیز آن را تایید کردند و پاسخ ایران را کوبنده و شدید دانستند.

شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس گزارش داد حملات ایران به ناوهای آمریکایی نسبت به چند روز گذشته شدیدتر بوده است. همزمان رسانه‌های صهیونیستی نیز گزارش دادند که سه ناوشکن آمریکایی در تنگه هرمز هدف قرار گرفته‌اند.

در این میان، اعتراف و اذعان دونالد ترامپ قابل توجه است. او که تاکنون در تخیلات خود مدعی نابودسازی نیروی دریایی و هوایی ایران بود، آن شب تلویحا اعتراف کرد که «ایران نیروی دریایی دارد». او تایید کرد که نیروی دریایی ایران با انواع تسلیحات جنگی به ۳ ناوشکن آمریکایی متجاوز حمله کرده است. ترامپ اما فرار ناوشکن‌های آمریکایی را نیز طور دیگری تفسیر و ترجمه کرد و این فرار را «خروج» از زیر آتش ایران دانست.

خطاب به ترامپ باید گفت، چه فرار کرده باشید و چه خروج موفق داشته باشید، مهم این است که نیروهای آمریکایی جرات مواجه شدن با آنچه خودت «آتش ایران» خوانده‌ای را ندارند!

در نهایت، اکنون با یادآوری یکی از مهمترین شعارهای مردم مقتدر ایران که خطاب به نیروهای مسلح کشورمان می‌گویند «بزن که خوب می‌زنی» باید به ترامپ و دشمن آمریکایی و صهیونیستی گفت موشک‌های ایرانی را «بخور که خوب می‌خوری!»

منبع: مهر