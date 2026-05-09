مرکز رشد فناوری و نوآوری سازمان پزشکی قانونی پس از تکمیل زیرساخت‌ها و ارزیابی‌های لازم، مجوز رسمی از وزارت بهداشت دریافت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، محسن صابری رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، با اعلام این خبر گفت: روند راه‌اندازی مرکز رشد فناوری و نوآوری‌های پزشکی قانونی از سال ۱۴۰۲ و با اخذ موافقت اصولی وزارت بهداشت آغاز شد و این مرکز با هدف شناسایی، جذب و حمایت از ایده‌های نوآورانه در حوزه پزشکی قانونی فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: با توجه به ماهیت بین‌رشته‌ای پزشکی قانونی و ظرفیت بالای نخبگان و فناوران کشور، مرکز رشد توانست در مدت کوتاهی هسته‌های فناور متعددی را جذب و ساماندهی و با ایجاد زیرساخت‌های لازم، مسیر تبدیل ایده به محصول و تجاری‌سازی را طراحی و عملیاتی کند.

رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های مرکز رشد اظهار داشت: در پی استقبال گسترده هسته‌های فناور و افزایش طرح‌های ارائه‌شده، مرکز رشد از فضای اولیه مستقر در مرکز تحقیقات به ساختمانی مستقل با امکانات تخصصی منتقل شد تا بستر مناسب‌تری برای استقرار تیم‌های فناور، برگزاری جلسات تخصصی، منتورینگ و توسعه محصولات فراهم شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر چندین هسته فناور در مرکز رشد مستقر هستند و محصولات و طرح‌های آنان از مرحله ایده‌پردازی، نمونه‌سازی و تولید اولیه تا ورود به بازار و فروش، تحت حمایت قرار می‌گیرد.

دکتر صابری با اشاره به برخی دستاورد‌های مرکز رشد تصریح کرد: تولید دستگاه الکل‌سنج تنفسی و بهره‌برداری عملیاتی از آن در کشور، طراحی و توسعه نرم‌افزار محاسبه ارش و دیه، تولید محلول استاندارد کالیبراسیون دستگاه الکل‌سنج تنفسی، ساخت سل الکتروشیمیایی با پیشرفت قابل توجه و همچنین طراحی کیت تشخیص تراریختگی مواد غذایی از جمله مهم‌ترین پروژه‌های فناورانه مرکز رشد به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: برخی از این محصولات وارد مرحله تجاری‌سازی و فروش شده‌اند و برخی دیگر نیز مراحل نهایی فنی و ورود به بازار هدف را طی می‌کنند؛ موضوعی که نشان می‌دهد زنجیره «ایده تا تجاری‌سازی» در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به صورت عملیاتی شکل گرفته است.

رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی همچنین برگزاری رویداد‌های تخصصی «سرنخ» و «هم‌افزا» را از جمله اقدامات مؤثر این مرکز در شناسایی و جذب ایده‌های خلاقانه دانست و گفت: این رویداد‌ها با مشارکت متخصصان، فناوران و دانشجویان برگزار شد و زمینه استقرار و حمایت از تیم‌های برگزیده در مرکز رشد را فراهم کرد.

وی تأکید کرد: مرکز رشد فناوری و نوآوری پزشکی قانونی علاوه بر حمایت از تولید محصولات تخصصی، در مسیر ایجاد زیست‌بوم نوآوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه پزشکی قانونی نیز گام برمی‌دارد و از تمامی متخصصان، پژوهشگران و صاحبان ایده در رشته‌های فنی، پزشکی، مهندسی و علوم مرتبط دعوت می‌کند با ارائه طرح‌های نوآورانه، در این مسیر مشارکت کنند.

گفتنی است با توجه به توسعه فعالیت‌ها، تکمیل زیرساخت‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده، موافقت قطعی مرکز رشد فناوری و نوآوری پزشکی قانونی در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شد؛ مجوزی که افق تازه‌ای را برای توسعه فناوری‌های تخصصی و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان در حوزه پزشکی قانونی کشور ترسیم می‌کند.

