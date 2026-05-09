رئیس‌جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران گفت احتمالاً اواخر امشب پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها دریافت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بامداد امروز (شنبه) اعلام کرد که دولت وی احتمالاً اواخر امشب پاسخ ایران را درباره پیشنهاد واشنگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها دریافت خواهد کرد.

ترامپ که در مسیر سوار شدن به بالگرد مارین وان در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران گفت‌و‌گو می‌کرد، در پاسخ به پرسش خبرنگار سی‌ان‌ان درباره دریافت پاسخ از ایران گفت: «احتمالاً امشب نامه‌ای دریافت خواهیم کرد.»

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به این سؤال که آیا تهران عمداً روند مذاکرات را کند پیش می‌برد، از اظهارنظر صریح خودداری کرد و گفت: «نمیدانم. به‌زودی خواهیم فهمید.»

این اظهارات ساعاتی پس از آن مطرح شد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود واشنگتن روز جمعه منتظر دریافت پاسخ ایران درباره طرحی برای پایان دادن به جنگ است.

دونالد ترامپ در قبال ایران رویکردی کاملاً دوگانه دارد و از یک طرف برای توافق با ایران دست و پازنی می‌کند و از طرف دیگر زبان تهدید علیه ایران در پیش گرفته است.

بامداد امروز، وی در جمع خبرنگاران گفت که چنانچه توافق با جمهوری اسلامی ایران به سرانجام نرسد ایالات متحده «مسیر متفاوتی» را در پیش خواهد گرفت.

او سپس اضافه کرد چنانچه این توافق حاصل نشود آمریکا به برنامه‌اش در تنگه هرمز موسوم به «پروژه آزادی» که تنها ۳۶ ساعت بعد از آغاز متوقف شد، بازخواهد گشت.

ترامپ در ادامه گفت که البته برنامه جدید «آزادی‌پلاس» خواهد بود. او توضیح داد که منظورش انجام همان اقدامات ذیل پروژه آزادی «به علاوه چیز‌های دیگر» است.

ایالات متحده آمریکا عملیات «پروژه آزادی» را با هدف محافظت از کشتی‌های برخی کشور‌ها جهت عبور از تنگه هرمز راه‌اندازی کرده بود.

با وجود این، بسیاری از شرکت‌های کشتی‌رانی اعلام کرده بودند که این عملیات باعث سرگردانی شده و علی‌رغم وعده‌های آمریکا برای محافظت کماکان کشتی‌ها اعتمادی برای عبور از تنگه هرمز ندارند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ببین کی گفتم ترامپ دست بردار ایران نیست تا اتمی نشید و بمب اتم نسازید و موشک قاره پیما نداشته باشید این جنگ پایان ی ندارد تازه بعد از جام جهانی یا وسط جام جهانی دوباره به ایران حمله خواهد کرد اورانیوم هم تحویل بدید هیچ فرقی ندارد تازه اون موقعه با فراغ بال دست به جنایت و نسل کشی در ایران خواهد زد
Iran (Islamic Republic of)
وراج
۱۷:۲۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام
ایران به یه تیم ترور قدرتمند در کشورهای دشمن نیاز داره . سرمایه گذاری کنیم وقت بزاریم تا یه روزی میوه های درشتی برداشت کنیم . مثلا اگر الان میتونستیم یکی از مخالفان نتانیاهو رو ترور کنیم فکر کنید چی میشد . اسراییل از درون میپاشید . واجبه .نصف ملت ایران رو ترور کردن .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
امیدوارم پاسخ یک موشک باشه که ازت هیچی نمونه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
پاسخ نداریم ایران تسلیم زور نمیشه تو بیجا می‌کنی تعیین تکلیف برای ملت ها کنی آقا دینا فقط خداست نه تو سگ زد کودک کش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوب چی شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
با موشک سجیل برایتان می‌فرستیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
پاسخ ایران چی بود؟ چی شد؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
منظر باش از رسانه های خارجی یا خود ترامپ میشنوی
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۱۵:۲۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ قمارباز سگ زرد دزد دریایی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایران رو بمباران اتمی هم بکنی ما تسلیم نمی‌شیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
پاسخ هم میخاد 🤣🤣🤣🤣
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
به وقت ایران یا به وقت یانکی ها؟
Iran (Islamic Republic of)
وراج
۱۳:۵۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام
همه چی شون همینجوریه میگه امروز که ما تا دو سه روز دیگه جواب بدیم . منتظر باش و از این انتظار بمیر کودن .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
به همین خیال باطل باش تا زیر پات علف خرس سبز بشه جناب ترامپ دیوانه این تو بمیری از اون تو بمیریا نیس بگرد تا بگردیم...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا قطعا منتظر پاسخ ایران است
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
منتظر پاسخ ایران هستی؟ پاسخ این معلوم را با موشک بدهید.
چرا اون را در هوا نمیزنید؟ چرا رهبر ما را کشت ولی قصاص نمیشود؟
