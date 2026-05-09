امروز در لیگ های فوتبال انگلیس، آلمان، اسپانیا و ایتالیا دیدار های مهمی برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های فوتبال اروپا امروز در لیگ برتر فوتبال انگلیس ۲ دیدار بسیار مهم برگزار می‌شود و تیم‌های لیورپول و منچستر سیتی به مصاف حریفان خود می‌روند. همچنین در لیگ سری آ ایتالیا نیز یک دیدار حسای بین تیم‌های فوتبال لاتزیو و اینتر برگزار می‌شود.

برنامه بازی های مهم امروز به شرح زیر است:

هفته سی و ششم لیگ جزیره / لیورپول - چلسی / ساعت ۱۵

هفته سی و ششم لیگ جزیره / ساندرلند - منچستر یونایتد شبکه ورزش / ساعت ۱۷:۳۰

هفته سی و ششم سری A / لاتزیو - اینتر / ساعت ۱۹:۳۰

هفته سی و ششم لیگ جزیره / منچستر سیتی – برنتفورد شبکه ورزش / ساعت ۲۰

هفته سی و پنجم لالیگا / اتلتیکو مادرید - سلتا ویگو / ساعت ۲۰

هفته سی و سوم بوندسلیگا / ولفسبورگ - بایرن مونیخ / ساعت ۲۰

هفته سی و ششم سری A / لچه - یوونتوس / ساعت ۲۲:۱۵