مولایی با تمجید از عملکرد شاگردانش در جام سیزدهم، هشتمین قهرمانی تیمش در سوپر لیگ را حاصل تلاش بازیکنانش در گرمای ٤٤ درجه دانست.  

باشگاه خبرنگاران جوان- گودرز مولایی سرمربی تیم ملی‌حفاری اهواز بعد از هشتمین قهرمانی شاگردانش در سوپرلیگ گلف کشور گفت: ملی‌حفاری اهواز در تمامی سیزده دور برگزاری سوپرلیگ همواره در فینال‌ها حضور داشته که حاصل آن ۸ قهرمانی و ۵ نایب‌قهرمانی بوده است. از طرفی نفت‌وگاز هم تیم دست‌وپابسته‌ای نیست و سابقه سه دوره قهرمانی دارد.

وی درخصوص تفاوت این دوره از رقابت‌ها نسبت به ادوار گذشته گفت: تنها تفاوت آن، وقفه‌ای بود که به‌دلیل جنگ تحمیلی در برگزاری فینال رقابت‌ها رخ داد و فدراسیون ناچار شد فینال را به جای اسفندماه در فصل گرم و اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برگزار کند. همین مسئله باعث شد گرمای ۴۴ درجه خوزستان روی باز‌ی‌های فینال اثرگذار شود. 

مولایی با تمجید از عملکرد شاگردانش افزود: همه بازیکنانم شاخص هستند و عملکرد خوبی داشتند که منجر به قهرمانی تیم شد ولی سجاد کرمپور و محمد‌شیخ‌زاده عالی‌ترین کارکرد را در تیم داشتند.

وی درخصوص استفاده از بازیکنان جوان در ترکیب تیمش گفت: سعی کردم در بازی برگشت، فرصت حضور در فینال را به بازیکنان جوان بدهم. با توجه به بازی خوب سبحان سلیمانی در دور رفت، امروز در بازی‌های انفرادی دور برگشت در ترکیب تیم قرار گرفت و خوشبختانه عملکرد خوبی داشت. قیس صفری‌زاده که سابقه ۲ دوره حضور در قهرمانی کشور جوانان را دارد نیز امروز برای ملی‌حفاری بازی‌های خوبی به نمایش گذاشت.

برچسب ها: فدراسیون گلف ، وزارت ورزش و جوانان
