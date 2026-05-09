وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد با همکاری انگلیس، برخی عوامل ونزوئلا و آژانس، اورانیوم غنی‌شده یک راکتور تحقیقاتی در کاراکاس را به آمریکا منتقل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد که ۱۳.۵ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده از یک راکتور تحقیقاتی در کاراکاس پایتخت ونزوئلا خارج شده و آن را به ایالات متحده منتقل کرد.

 این وزارتخانه جمعه در بیانیه‌ای «اداره ملی امنیت هسته‌ای» در وزارت انرژی آمریکا با همکاری شرکای خود خروج باقیمانده اورانیوم غنی‌شده از این مرکز را تکمیل کرد.

«برندون ویلیامز» رئیس این اداره مدعی شد: خروج امن همه اورانیوم غنی‌شده از ونزوئلا پیام دیگری به دنیا درباره یک ونزوئلا جدید و احیاشده است.

بر اساس این گزارش، کارشناسان آمریکا، ونزوئلا، انگلیس و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خارج کردن اورانیوم از ونزوئلا نقش داشتند.

وزارت انرژی آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد: راکتور RV-۱ برای دهه‌ها از تحقیقات هسته‌ای و فیزیک در این کشور پشتیبانی می‌کرد. زمانی که فعالیت آن به اتمام رسید، اورانیوم آن که بالای ۲۰ درصد بود، مازاد بر فعالیت آن شد.

این بیانیه افزود: تیمی از «اداره دفاع عدم اشاعه هسته‌ای» آمریکا و کارشناسان فنی «موسسه تحقیقات علمی» ونزوئلا ۱۳.۵ کیلوگرم اورانیوم را به طور امن از راکتور RV-۱ خارج کردند. این تیم در همکاری نزدیک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اورانیوم را به طور ایمن در یک بشکه سوخت مصرف شده بسته‌بندی کرد.

در این بیانیه آمده است: این گروه مواد مذکور ۱۰۰ مایل از خشکی تا بندری در ونزوئلا اسکورت کرد. آنها این محموله را به یک شناور مخصوص موسسه «حمل مواد هسته‌ای» انگلیس منتقل کردند. این کشتی مواد را راهی ایالات متحده کرد و اوایل ماه می‌به سواحل آمریکا رسید. پس از آن، تیم‌های آمریکا مواد را برای فرآوری و استفاده دوباره به [مجموعه صنعتی]«ساوانا ریور سایت» [در جنوب کالیفرنیا]منتقل کردند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
جزای دزدی چیست ؟زودتر اقدام کنند والا ترامپ فرار می کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اورانیوم دزدی هم به جرائم آمریکا اضافه شد .هرچی هم گفتیم مرگ بر آمریکا از بچگی تا الان که هیچی شون نشد.
