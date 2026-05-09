مدیر کل آموزش و پرورش فارس گفت: استان فارس در طرح توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم درحوزه ساخت مدرسه، سالن و تجهیزات رتبه نخست کشوری را از آن خود کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در همزمان با گرامیداشت هفته معلم، گفت: از مجموع نزدیک به ۷۰۰ پروژه طرح توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم در سطح استان، ۱۷۵ پروژه در مهر ۱۴۰۴ تحویل دانش‌آموزان شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس تاکید کرد: ۲۰۰ پروژه نیز در اردیبهشت جاری آماده افتتاح است و ۲۰۰ پروژه دیگر تاپایان شهریورماه تکمیل و باقیمانده پروژه‌ها نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید.

کلاری، جایگاه صدرا را در این مسیر توسعه، ممتاز دانست و افزود: برای اولین بار در تاریخ صدرا، ۶ پروژه آموزشی به طور همزمان در حال ساخت است.

او از افتتاح ساختمان اداره آموزش و پرورش صدرا تا شهریورماه امسال خبر داد و گفت: امسال برای اولین بار بدهی آب و برق مدارس دولتی استان تسویه شد.

خاطرنشان می شود: در بخش پایانی این مراسم، از هشت تن از معلمان نمونه شهرصدرا در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ شامل: نرگس شمشیری،سکینه سهرابی ،حمزه زارع، خدیجه شفیعی خانی، لیلا خشتابه، مرضیه علی نژاد مطلق، مینا حبیبی و نرگس عرفانی نیا با اهدا لوح سپاس تقدیر شد.

برپایی میزخدمت اداره آموزش وپرورش صدرا درحاشیه این مراسم و‌پاسخگویی مدیران به دغدغه‌های مردم از دیگر برنامه ها بود.

منبع: آموزش و پرورش فارس