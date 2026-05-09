باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به سی آی‌ای در تحلیلی اذعان کرد، ایران قدرت تحمل محاصره دریایی آمریکا به مدت چند ماه دیگر را دارد بدون آن که با فشار‌های اقتصادی شدیدی رو به رو شود.

در این گزارش به نقل از یک مسئول آمریکایی آگاه آمده است، تحلیل‌ها نشان می‌دهد تأثیر فشار‌های آمریکا بر تهران همچنان محدود است. ترامپ به دنبال کاهش محبوبیت مردمی خود تلاش دارند این جنگ را به پایان برساند، اما ممکن است به زودی این اتفاق نیافتد.

این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا با انتشار پست‌های مختلف در فضای مجازی از ابتدای تجاوز به ایران منتظر تسلیم شدن تهران در برابر واشنگتن طی چند هفته بوده است.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دوماه از جنگ گذشته تازه داره تاثیرشو میذاره. همه چیز چند برابر شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
درشرایط جنگی ملت ومدیران باید صبر ومقاومت را بالا ببرند ،اگر با محتکران ومفسدان اقتصادی برخورد جدی نشود بخدا آسیب می بینیم
عده ای ویا دسته ای درشرایط جنگی متولد می‌شوند فقط برای غارت اموال مردم با انواع روش ها این وظیفه مسولان ومردم هست که باهم این دزدان را ادب کنند
درهرصورت کم می خوریم و می جنگیم ومی میریم اما ذلت نمی پذیریم
الله اکبر
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۱۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اقایان بفهمید محاصره اقتصادی چیزی کمتر از جنگ نیست چرا برخورد نمی کنید چرا با این وضع دائما دم از مذاکره می زنید
Iran (Islamic Republic of)
مجید صمدی
۱۲:۰۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
درود خدا بر یگان ویژه ها و نیروهای امنیتی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بارک الله مقاومت کن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
خب این که افتخار نداره امریکا چند ماه صبر میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
تاکتیک
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
مردم ایران سختی ها رو تحمل می کنن برای شکست دادن امریکا
