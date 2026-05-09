باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به سی آیای در تحلیلی اذعان کرد، ایران قدرت تحمل محاصره دریایی آمریکا به مدت چند ماه دیگر را دارد بدون آن که با فشارهای اقتصادی شدیدی رو به رو شود.
در این گزارش به نقل از یک مسئول آمریکایی آگاه آمده است، تحلیلها نشان میدهد تأثیر فشارهای آمریکا بر تهران همچنان محدود است. ترامپ به دنبال کاهش محبوبیت مردمی خود تلاش دارند این جنگ را به پایان برساند، اما ممکن است به زودی این اتفاق نیافتد.
این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستهای مختلف در فضای مجازی از ابتدای تجاوز به ایران منتظر تسلیم شدن تهران در برابر واشنگتن طی چند هفته بوده است.