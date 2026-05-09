باشگاه خبرنگاران جوان- این ستاره پرتغالی نه تنها به خاطر زدن ۹۷۱ گل، بلکه به خاطر ماشین‌های لوکسش نیز شناخته می‌شود. او یک وسیله نقلیه سفارشی به ارزش تقریبی ۱.۳۲ میلیون دلار به مجموعه چشمگیر خود اضافه کرده است که یکی از منحصر به فردترین خودرو‌ها در کره زمین محسوب می‌شود.



طبق گزارش‌ها این یک مرسدس-AMG G۶۳ کابریولت یک نسخه بسیار محدود است و تنها ۲۰ دستگاه در سراسر جهان تولید شده است و به‌طور ویژه توسط Refined Marques برای این بازیکن فوتبال طراحی و اصلاح شده است.



در سفارش رونالدواین خودرو با رنگ‌های زرد و آبی، رنگ لباس باشگاه النصر، رنگ‌آمیزی شده و روی رکاب‌های درب‌های خودرو پلاک‌های شخصی‌سازی‌شده با حروف اول اسم و شماره پیراهن او «CR۷» حک شده است.



پس از دوران موفق او در باشگاه‌هایی مانند منچستر یونایتد و رئال مادرید، که در آنها عناوین متعددی را به دست آورد، قرارداد چند میلیون دلاری او با النصر و برند شخصی‌اش "CR۷" طبق گزارش‌ها، دارایی خالص او را به حدود ۱.۴ میلیارد دلار افزایش داده است.