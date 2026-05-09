مهاجم پرتغالی باشگاه النصر عربستان با سفارش یک خودرو عنوان ثروتمند‌ترین ورزشکار جهان را برای خود تثبیت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- این ستاره پرتغالی نه تنها به خاطر زدن ۹۷۱ گل، بلکه به خاطر ماشین‌های لوکسش نیز شناخته می‌شود. او یک وسیله نقلیه سفارشی به ارزش تقریبی ۱.۳۲ میلیون دلار به مجموعه چشمگیر خود اضافه کرده است که یکی از منحصر به فردترین خودرو‌ها در کره زمین محسوب می‌شود.

طبق گزارش‌ها این یک مرسدس-AMG G۶۳ کابریولت یک نسخه بسیار محدود است و تنها ۲۰ دستگاه در سراسر جهان تولید شده است و به‌طور ویژه توسط Refined Marques برای این بازیکن فوتبال طراحی و اصلاح شده است.

در سفارش رونالدواین خودرو با رنگ‌های زرد و آبی، رنگ لباس باشگاه النصر، رنگ‌آمیزی شده و روی رکاب‌های درب‌های خودرو پلاک‌های شخصی‌سازی‌شده با حروف اول اسم و شماره پیراهن او «CR۷» حک شده است.

پس از دوران موفق او در باشگاه‌هایی مانند منچستر یونایتد و رئال مادرید، که در آنها عناوین متعددی را به دست آورد، قرارداد چند میلیون دلاری او با النصر و برند شخصی‌اش "CR۷" طبق گزارش‌ها، دارایی خالص او را به حدود ۱.۴ میلیارد دلار افزایش داده است.

برچسب ها: کریستیانو رونالدو ، تیم فوتبال النصر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بالای ۲۰۰۰ میلیارد ناقابل..
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دنیا بطور موقت برای همین لگد به توپ زنها خوب است که در باد آورده ها غرق می شوند هرچند بیخ گلو گرفتنشان را پیش رو دارند و ملک و ثروت دنیا پایدار نیست چند روزی بیش نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
الان این یعنی چی ما در خرید نون خالی برای بچه هامون مانده ایم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
عالیه این ابر مرد،بهترین و بهترین هستش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
خب چه خصوصیتی داره که اینقدر گرونه؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما هم کویک میخریم ۱ میلیارد ۴۰۰ ، فکر کردی کم الکیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
نوش جونش
