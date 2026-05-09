در‌گیری مرد میانسال با پسر جوان به خاطر خالکوبی روی دست به جنایت و میز محاکمه ختم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اواخر سال ۱۴۰۳ گزارش یک درگیری مرگبار به پلیس اعلام شد. پس از حضور مأموران و بررسی‌های اولیه مشخص شد که پسری به نام نادر با ضربه چاقو، مرد ۶۵ ساله‌ای به نام محمود را به قتل رسانده و از محل جنایت گریخته است.

با دستور قضایی جسد محمود به پزشکی قانونی منتقل شد و مأموران تحقیقات شان را برای روشن شدن ابعاد پرونده آغاز کردند.

پسر ۱۹ ساله مقتول در توضیح ماجرا به پلیس گفت: «نادر از اقوام دور و یکی از رفقای من بود. چند روز قبل با او به یک سالن رفتیم و روی دست‌هایمان خالکوبی کردیم. از آنجا که خانواده‌ام بشدت با این کار مخالف بودند با دیدن تتو خیلی ناراحت شدند و پدرم از من توضیح خواست و من هم به او گفتم با حرف‌های نادر ترغیب به انجام این کار شدم. پدرم عصبانی شد و به خانه آنها رفت و به او اعتراض کرد و در نهایت موضوع با وساطت دوستان و همسایه‌ها فیصله پیدا کرد. فردای آن روز نادر به همراه چند نفر به جلوی خانه ما آمدند و بار دیگر دعوا شروع شد و در نهایت او با چاقو ضربه‌ای به گردن پدرم زد و بعد هم همه آنها گریختند.»

پسر دیگر مقتول نیز گفت: «در خانواده ما تتو زدن اصلاً قابل قبول نیست. روزی که پدرم متوجه شد برادرم روی دست هایش تتو زده خیلی عصبانی شد.» با دستگیری متهم و اعتراف به قتل پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند. پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: «من اتهامم را قبول دارم. اما به واقع روز حادثه ما برای درگیری و قتل به آنجا نرفته بودیم. چون ما با خانواده محمود نسبت دور فامیلی داریم به جلوی خانه شان رفتم تا از محمود دلجویی کنم و کدورتی باقی نماند، اما به محض اینکه رسیدیم محمود شروع به فحاشی کرد و من هم نتوانستم خودم را کنترل کنم با چاقو ضربه‌ای به گردنش زدم. همان موقع فهمیدم چه اشتباهی کردم و از ترسم فرار کردم.»

قاضی پرسید: «آیا شما پسر مقتول را برای تتو زدن فریب داده بودی؟»

متهم جواب داد: «او خودش دوست داشت که تتو بزند. اما جوری وانمود کرد که انگار من مجبورش کرده بودم. من هیچ‌کس را فریب ندادم.»

با پایان اظهارات متهم قضات برای صدور رأی وارد شدند.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: قتل ، اخبار جنایی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
عجب با چاقو برا دلجویی میرن عجب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگه واقعا قصدش دلجویی بود با بزرگترش میرفت ولی با دوستاش و چاقو تو جیب رفته یعنی قصدش شرارته
Iran (Islamic Republic of)
خسته
۱۴:۱۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
لعنت بر تتو و هرکثافت آشغالی که تتو میزند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
لعنت بر تتو کار و هرکسی تتو میزنه‌ رو بدنش .قدیما رو گاو و گوسفندا رنگ میزدن گم نشن حالا بعضیا میزنند که بگن خیلی خفنن .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اعدام سریع در دیگ آب جوشان به همراه ضربات چکش به سرش
Iran (Islamic Republic of)
محمد موذنی
۲۰:۳۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
همزمان میخوای چندتا بچه هم روش دسشویی کوچیک کنن که دلت آروم بگیره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
به هر حال قاتل است و هیچ دلیل و عذری موجه نیست و بدون فوت وقت باید و باید و باید اعدام شود تا درس عبرتی باشد برای تمام ارازل و اوباشی که تو جیبشان چاقو می گذارند و به هر بهانه ای چاقو کشی می کنند قابل توجه آقایان حوزه قضاوت اعدام ، اعدام ، اعدام نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر فقط اعدام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
چندنفری با دوستای اراذلش رفته بود دلجویی؟!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
میتونست بره از پدر پسره بخاطر آبروریزی شکایت کنه نه اینکه اونو بکشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
قاضی پرونده باید حکم اعدام برایش بنویسد
