به گفته رییس اتاق بازرگانی استان کرمان، واحدهای تولیدکننده استان در حمایت جدی اتاق بازرگانی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ سیدمهدی طبیب زاده در نشست امروز شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کرمان که به میزبانی اتاق بازرگانی برگزارشد، گفت: جلسات شورای گفتگوی استان با روندی خاص در زمینه استقراربرنامهها جلو می رفت که جنگ پیش آمد قراربود اخرین جلسه سال گذشته حکمرانی آب را دنبال کنیم.
وی افزود: تمام امکانات و تشکیلات اتاق را بسیج کردیم که یاری رسان واحدهای تولیدی باشیم از جلسات با دادگستری برای رفع مشکلات تا بازدیدهای میدانی که انجام می شود.
وی تصریح کرد : تمام امکانات را بسیج کردیم که تامین مالی و مسیرهای صادرات و واردات واحدها با روش های راحت تر جلو برود.
وی گفت: فعالیتهای زیادی شده است شعاری داریم و آن اینکه درحال حاضر هیچ وظیفهای بالاتر ازحفظ وتداوم تولید وتجارت نیست.
طبیبزاده بیان کرد : کارهای زیادی دراستان انجام میشود اگر یک فرماندهی داشته باشد امور تولید خیلی بهتر است اگر صلاح بدانید کمیته بحرانی که درجنگ ۱۲ روزه با مدیریت معاون استاندار تشکیل شده محور کار شود.
وی افزود: میخواهیم بازاری که ایجاد شده در بخش صنعت رو به جلو برود و بحث خاموشی رانیز امسال برای صنعت نداشته باشیم.