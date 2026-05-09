بانک مرکزی اعلام کرد: از زمان راه اندازی چک دیجیتال در کشور تا پایان فروردین، بیش از ۳ میلیون و ۴۹۰  هزار فقره چک الکترونیک ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: از زمان راه اندازی چک دیجیتال در کشور تا پایان فروردین ماه سال جاری، بیش از ۳ میلیون و ۴۹۰ هزار فقره چک الکترونیک ثبت شده است. از این میان ۲ میلیون ۸۷۵ هزار و ۶۸۲ فقره چک سررسید شده که حدود ۹۸.۶ درصد چکهای الکترونیک سررسیدشده، وصول شده است.
در فروردین ماه سال جاری نیز ۲۳۹ هزار و ۶۹۵ فقره چک الکترونیک ثبت شده است که ۶۳ هزار و ۴۶ فقره از آن سر رسید شده و بیش از ۹۹.۷ درصد چکهای الکترونیک سررسید شده در فروردین ماه وصول شده است.
براساس این گزارش، بانک مرکزی و شبکه بانکی در راستای عمل به تکالیف قانون جدید چک و ارائه محصولات فناوری محور، چک الکترونیک را به عنوان محصولی جدید در شبکه بانکی معرفی کرد و این محصول در آبان ماه سال ۱۴۰۱ رونمایی شد.
چک الکترونیک محصولی است که مشتریان شبکه بانکی را از مراجعه به شعبه بی نیاز میکند و تمام مراحل آن به صورت غیرحضوری قابل انجام است.
در حال حاضر بانکهای اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، خاورمیانه، رفاه کارگران، سینا، قرض الحسنه مهر، کشاورزی، ملت، ملی، صادرات، کارآفرین و قرض الحسنه رسالت، زنجیره صدور تا وصول چک الکترونیک به صورت غیرحضوری را انجام میدهند و به سایر بانکها نیز تکلیف شده است.
شخص درخواست کننده دسته چک میتواند دسته چک را در موبایل بانک یا اینترنت بانک خود درخواست داده و پس از بررسیهای لازم، تعداد برگهای چک با شناسه صیادی در اختیار فرد قرار میگیرد. سپس فرد میتواند در موبایل بانک یا اینترنت بانک اقدام به صدور چک کرده و به کارتابل گیرنده ارسال کند.
در این زمینه، بانک مرکزی همه بانکها را به پذیرش بین بانکی چکهای دیجیتال سایر بانکها در سامانه چکاوک مکلف کرده است.
همچنین، امکان صدور و وصول دسته چک حقوقی در سه بانک ملت، صادرات و رفاه به صورت پایلوت در حال اجرا است.