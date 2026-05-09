کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل‌قبول قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین شاخص کیفیت هوای تهران هم‌اکنون بر روی عدد ۷۷ قرار گرفته و هوا در وضعیت قابل‌قبول است.

همچنین میانگین شاخص هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۸۳ و در وضعیت قابل‌قبول قرار داشته است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل‌قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

